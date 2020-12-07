В Гидрометцентре предупредили о мощном антициклоне в Европейской России
00:35 07.12.2020 (обновлено: 08:47 07.12.2020)
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В центре и на юге Европейской территории России установится мощный блокирующий антициклон, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
"Следующая неделя будет на удивление <...> однообразна. В том смысле, что от дня ко дню не будет никакой динамики. Та погода, которая прогнозируется на понедельник, та же погода прогнозируется на вторник, среду, четверг и пятницу, до выходных. С чем это связано? Мощный, я бы даже сказал супермощный антициклон стоит над этой территорией… В дневное время много солнца", — пояснил синоптик.
По его словам, антициклон сформировался в Сибири, а потом, благодаря редкому атмосферному процессу, переместился с востока на запад.
"Сейчас он (антициклон. — Прим. ред.) управляет территорией над центром Европейской России, но в тоже время область высокого давления распространяется на юг западной Сибири и на юг средней Сибири", — отметил Вильфанд.
Он добавил, что в центре Европейской России температура будет на два градуса ниже нормы, а на юге этой части страны — на 5-7 градусов. Осадки не ожидаются.
"На севере Европейской России будут по-прежнему положительные аномалии, потому антициклон там не действует… Очень высокие температуры: -3-5 градусов. Теплые воздушные массы распространяются дальше на северный Урал, на Таймыр, север Красноярского края", — отметил ученый.
Однако, утверждает Вильфанд, уже в среду над западной Сибирью и над Красноярским краем температура приблизится к норме, то есть снизится на 20 градусов.
"Если в понедельник в центральных регионах Красноярского края температура -15 градусов, то уже к четвергу аномалия будет -6-8 градусов, минимальные температуры будут в диапазоне 35-40 градусов ниже нуля", — уточнил он.
В Якутии и Магаданской области температура будет около нормы.