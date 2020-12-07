https://ria.ru/20201207/antitsiklon-1587941468.html

В Гидрометцентре предупредили о мощном антициклоне в Европейской России

В Гидрометцентре предупредили о мощном антициклоне в Европейской России

В центре и на юге Европейской территории России установится мощный блокирующий антициклон, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T00:35

2020-12-07T00:35

2020-12-07T08:47

россия

погода

западная сибирь

роман вильфанд

гидрометцентр

таймыр

москва

красноярский край

общество

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В центре и на юге Европейской территории России установится мощный блокирующий антициклон, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман ВильфандПо его словам, антициклон сформировался в Сибири, а потом, благодаря редкому атмосферному процессу, переместился с востока на запад."Сейчас он (антициклон. — Прим. ред.) управляет территорией над центром Европейской России, но в тоже время область высокого давления распространяется на юг западной Сибири и на юг средней Сибири", — отметил Вильфанд.Он добавил, что в центре Европейской России температура будет на два градуса ниже нормы, а на юге этой части страны — на 5-7 градусов. Осадки не ожидаются."На севере Европейской России будут по-прежнему положительные аномалии, потому антициклон там не действует… Очень высокие температуры: -3-5 градусов. Теплые воздушные массы распространяются дальше на северный Урал, на Таймыр, север Красноярского края", — отметил ученый.Однако, утверждает Вильфанд, уже в среду над западной Сибирью и над Красноярским краем температура приблизится к норме, то есть снизится на 20 градусов."Если в понедельник в центральных регионах Красноярского края температура -15 градусов, то уже к четвергу аномалия будет -6-8 градусов, минимальные температуры будут в диапазоне 35-40 градусов ниже нуля", — уточнил он.В Якутии и Магаданской области температура будет около нормы.

https://ria.ru/20201207/kholoda-1587940649.html

https://ria.ru/20201206/pogoda-1587922753.html

россия

западная сибирь

таймыр

москва

красноярский край

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россия, погода, западная сибирь, роман вильфанд, гидрометцентр, таймыр, москва, красноярский край, общество