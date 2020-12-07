https://ria.ru/20201207/antiseptik-1587945352.html
В Якутске изъяли 37 литров антисептика, которым массово отравились люди
В Якутске изъяли 37 литров антисептика, которым массово отравились люди
Роспотребнадзор изъял 37 литров спиртосодержащего антисептика, которым отравились девять жителей Таттинского района республики, восемь из которых насмерть,... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T03:59
2020-12-07T03:59
2020-12-07T03:59
республика саха (якутия)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 7 дек – РИА Новости. Роспотребнадзор изъял 37 литров спиртосодержащего антисептика, которым отравились девять жителей Таттинского района республики, восемь из которых насмерть, сообщает пресс-служба мэрии.Восемь жителей села Томтор Таттинского района Якутии скончались после того, как выпили антисептик, всего отравление получили девять человек. По информации регионального управления Роспотребнадзора, 18 ноября они купили пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом "Кожный антисептик для обработки рук" и выпили его. Остаток антисептика изъят для экспертизы и доставлен в Якутск. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Восемь человек скончались.Отмечается, что представитель управления Роспотребнадзора Георгий Игнатьев в понедельник на общегородской планерке рассказал о том, что в Якутске проведена проверка магазинов и складов хозтоваров на наличие в продаже опасного антисептика, ставшего недавно причиной массового отравления в Таттинском районе."Всего проверено 475 объектов, в 6 из них обнаружен данный антисептик, производства ИП Калинин. Изъято 37 литров опасной продукции", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20201124/antiseptik-1586044560.html
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республика саха (якутия), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), якутск, происшествия