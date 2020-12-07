https://ria.ru/20201207/angara-1587967049.html
Источник сообщил о запуске ракеты "Ангара" с Плесецка 14 декабря
Источник сообщил о запуске ракеты "Ангара" с Плесецка 14 декабря
Второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк планируется провести утром 14 декабря, сообщили РИА Новости два... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T10:15
2020-12-07T10:15
2020-12-07T10:16
хочу стать космонавтом
бриз-м
плесецк (космодром)
космос - риа наука
ангара (ракета)
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк планируется провести утром 14 декабря, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.Пуск "Ангары" планировался 28 ноября, однако по техническим причинам был отложен. Ракету вывезли на стартовый комплекс 17 ноября, были проведены ее испытания и тестовая заправка топливом. После этого "Ангару" вернули в монтажно-испытательный корпус.Другой источник подтвердил эту информацию, добавив, что сегодня ракету транспортировали на заправочный комплекс для заправки топливом баков низкого давления разгонного блока "Бриз-М", которая планируется на 7-8 декабря. После этого, 9 декабря, "Ангару" доставят на стартовый комплекс для подготовки к пуску.Ранее о том, что пуск "Ангары" планируется в декабре, написал генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в Twitter.Это будет второй старт "Ангары-А5" в рамках летных испытаний, включающих шесть пусков, через шесть лет после первого.Как сообщил в ноябре главный конструктор космического ракетного комплекса "Ангара" Дмитрий Петров, ракете "Ангара-А5" при втором пуске предстоит вывести на геостационарную орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны.Первый пуск ракеты "Ангара-А5" состоялся в декабре 2014 года с Плесецка с выведением макета спутника массой 2,04 тонны на геостационарную орбиту (36 тысяч километров над Землей). В ходе второго пуска ракете также предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
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бриз-м, плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, дмитрий рогозин
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк
планируется провести утром 14 декабря, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.
Пуск "Ангары" планировался 28 ноября, однако по техническим причинам был отложен. Ракету вывезли на стартовый комплекс 17 ноября, были проведены ее испытания и тестовая заправка топливом. После этого "Ангару" вернули в монтажно-испытательный корпус.
"Пуск намечается в 8.50 мск 14 декабря", - сказал собеседник агентства.
Другой источник подтвердил эту информацию, добавив, что сегодня ракету транспортировали на заправочный комплекс для заправки топливом баков низкого давления разгонного блока "Бриз-М"
, которая планируется на 7-8 декабря. После этого, 9 декабря, "Ангару" доставят на стартовый комплекс для подготовки к пуску.
Ранее о том, что пуск "Ангары" планируется в декабре, написал генеральный директор "Роскосмоса
" Дмитрий Рогозин в Twitter.
Это будет второй старт "Ангары-А5" в рамках летных испытаний, включающих шесть пусков, через шесть лет после первого.
Как сообщил в ноябре главный конструктор космического ракетного комплекса "Ангара" Дмитрий Петров, ракете "Ангара-А5"
при втором пуске предстоит вывести на геостационарную орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны.
Первый пуск ракеты "Ангара-А5" состоялся в декабре 2014 года с Плесецка с выведением макета спутника массой 2,04 тонны на геостационарную орбиту (36 тысяч километров над Землей). В ходе второго пуска ракете также предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".