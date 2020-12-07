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Бари Алибасова выписали из больницы
Бари Алибасова выписали из больницы
Продюсер Бари Алибасов выписан из больницы и находится дома, восстанавливает силы, заявил РИА Новости пиар-директор артиста Вадим Горжанкин. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T22:35
2020-12-07T22:35
шоубиз
бари алибасов
москва
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов выписан из больницы и находится дома, восстанавливает силы, заявил РИА Новости пиар-директор артиста Вадим Горжанкин.Ранее сообщалось, что 73-летний Алибасов госпитализирован в Москве с низким давлением, одной из версий резкого ухудшения самочувствия называлась передозировка препаратом "Виагра"."Бари Каримовича выписали из больницы. Он сейчас находится дома. Состояние здоровья нормальное, но он все равно чувствует слабость. В основном лежит, соблюдает постельный режим", - заявил Горжанкин.По его словам, версия передозировки препаратом "Виагра" еще рассматривается."Что касается версии того, что случилось, анализы показали, что отравление "Виагрой" присутствовало, но большая часть таблеток составляла не "Виагра", а то, что он пьет по назначению. И вопрос в том, что он пьет таблетки из таблетницы по дням, и кто-то перепутал все эти таблетки, где-то оказалось гораздо больше таблеток. Сейчас мы разбираемся, кто это мог сделать, либо он сам перепутал, либо кто-то, и мы разбираемся", - заключил он.
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бари алибасов, москва

Бари Алибасова выписали из больницы

22:35 07.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБари Алибасов
Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов выписан из больницы и находится дома, восстанавливает силы, заявил РИА Новости пиар-директор артиста Вадим Горжанкин.
Ранее сообщалось, что 73-летний Алибасов госпитализирован в Москве с низким давлением, одной из версий резкого ухудшения самочувствия называлась передозировка препаратом "Виагра".
"Бари Каримовича выписали из больницы. Он сейчас находится дома. Состояние здоровья нормальное, но он все равно чувствует слабость. В основном лежит, соблюдает постельный режим", - заявил Горжанкин.
По его словам, версия передозировки препаратом "Виагра" еще рассматривается.
"Что касается версии того, что случилось, анализы показали, что отравление "Виагрой" присутствовало, но большая часть таблеток составляла не "Виагра", а то, что он пьет по назначению. И вопрос в том, что он пьет таблетки из таблетницы по дням, и кто-то перепутал все эти таблетки, где-то оказалось гораздо больше таблеток. Сейчас мы разбираемся, кто это мог сделать, либо он сам перепутал, либо кто-то, и мы разбираемся", - заключил он.
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ШоубизБари АлибасовМосква
 
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