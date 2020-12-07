https://ria.ru/20201207/akula-1588095152.html

Серфер рассказал, как выжил после атаки акулы

Серфер рассказал, как выжил после атаки акулы

Серфингист из Австралии в беседе с ABC News рассказал, как его атаковала большая белая акула. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T19:49

2020-12-07T19:49

2020-12-07T20:51

австралия

в мире

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Серфингист из Австралии в беседе с ABC News рассказал, как его атаковала большая белая акула.Мужчина выжил после нападения, его экстренно доставили в больницу. Раны, нанесенные хищником, оказались не смертельными. Несмотря на ранения, мужчине удалось доплыть до берега. Медики были удивлены, услышав его историю. Они считают, что серфингисту повезло и он должен благодарить судьбу за чудесное спасение.Однако австралийские медики добавили, что они специально тренируются лечить подобного рода травмы, так как в Австралии такие нападения происходят регулярно.

https://ria.ru/20201129/dayving-1586649002.html

австралия

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австралия, в мире