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Серфер рассказал, как выжил после атаки акулы
Серфер рассказал, как выжил после атаки акулы
Серфингист из Австралии в беседе с ABC News рассказал, как его атаковала большая белая акула. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T19:49
2020-12-07T20:51
австралия
в мире
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Серфингист из Австралии в беседе с ABC News рассказал, как его атаковала большая белая акула.Мужчина выжил после нападения, его экстренно доставили в больницу. Раны, нанесенные хищником, оказались не смертельными. Несмотря на ранения, мужчине удалось доплыть до берега. Медики были удивлены, услышав его историю. Они считают, что серфингисту повезло и он должен благодарить судьбу за чудесное спасение.Однако австралийские медики добавили, что они специально тренируются лечить подобного рода травмы, так как в Австралии такие нападения происходят регулярно.
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австралия, в мире

Серфер рассказал, как выжил после атаки акулы

19:49 07.12.2020 (обновлено: 20:51 07.12.2020)
 
© Фото : Public domainБольшая белая акула
Большая белая акула - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Фото : Public domain
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Серфингист из Австралии в беседе с ABC News рассказал, как его атаковала большая белая акула.
Мужчина выжил после нападения, его экстренно доставили в больницу. Раны, нанесенные хищником, оказались не смертельными.
"Я сидел на доске, когда почувствовал удар с левой стороны — это было похоже на удар грузовика", — рассказал пострадавший.
Несмотря на ранения, мужчине удалось доплыть до берега. Медики были удивлены, услышав его историю. Они считают, что серфингисту повезло и он должен благодарить судьбу за чудесное спасение.
Однако австралийские медики добавили, что они специально тренируются лечить подобного рода травмы, так как в Австралии такие нападения происходят регулярно.
Дмитрий - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
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