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Глава Ленобласти дал старт предновогодней акции "Елка желаний"
Глава Ленобласти дал старт предновогодней акции "Елка желаний"
В Ленинградской области стартовала предновогодняя акция "Елка желаний", которая направлена на исполнение желание детей, оставшихся без попечения родителей. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T17:22
2020-12-07T17:22
2020-12-07T17:22
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. В Ленинградской области стартовала предновогодняя акция "Елка желаний", которая направлена на исполнение желание детей, оставшихся без попечения родителей.На 82 бумажных шариках, украшающих елку в здании регионального правительства, написаны мечты детей, оставшихся без родителей и проживающих в Каложицком и Кингисеппском ресурсных центрах."Любой сотрудник или посетитель может сорвать шарик и исполнить желание любого ребенка или нескольких детей. Это дает ребятам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, веру в добро и в Деда Мороза", – отметил глава региона Александр Дрозденко, давая старт акции.Губернатор выбрал три шарика, на одном одиннадцатилетняя Ира мечтает о фитнес-браслете, на другом семилетняя Насте - о наборе парикмахера, а на третьем пятнадцатилетняя Виктория хотела бы получить от Деда Мороза кольцевую лампу для селфи и косметичку.Сотрудники и посетители правительства области могут взять шарик на елке в холле первого этажа и исполнить мечты детей.
https://ria.ru/20201204/vystavka-1587686830.html
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александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. В Ленинградской области стартовала предновогодняя акция "Елка желаний", которая направлена на исполнение желание детей, оставшихся без попечения родителей.
На 82 бумажных шариках, украшающих елку в здании регионального правительства, написаны мечты детей, оставшихся без родителей и проживающих в Каложицком и Кингисеппском ресурсных центрах.
"Любой сотрудник или посетитель может сорвать шарик и исполнить желание любого ребенка или нескольких детей. Это дает ребятам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, веру в добро и в Деда Мороза", – отметил глава региона Александр Дрозденко, давая старт акции.
Губернатор выбрал три шарика, на одном одиннадцатилетняя Ира мечтает о фитнес-браслете, на другом семилетняя Насте - о наборе парикмахера, а на третьем пятнадцатилетняя Виктория хотела бы получить от Деда Мороза кольцевую лампу для селфи и косметичку.
"Желания детей, которые здесь собраны, легко осуществимы. Открывая сегодня "Елку желаний", я надеюсь, что с каждым днем на ней будет все меньше шариков", – добавил Александр Дрозденко.
Сотрудники и посетители правительства области могут взять шарик на елке в холле первого этажа и исполнить мечты детей.