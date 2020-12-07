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Ленинградская область
https://ria.ru/20201207/aktsiya-1588068609.html
Глава Ленобласти дал старт предновогодней акции "Елка желаний"
Глава Ленобласти дал старт предновогодней акции "Елка желаний"
В Ленинградской области стартовала предновогодняя акция "Елка желаний", которая направлена на исполнение желание детей, оставшихся без попечения родителей. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T17:22
2020-12-07T17:22
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. В Ленинградской области стартовала предновогодняя акция "Елка желаний", которая направлена на исполнение желание детей, оставшихся без попечения родителей.На 82 бумажных шариках, украшающих елку в здании регионального правительства, написаны мечты детей, оставшихся без родителей и проживающих в Каложицком и Кингисеппском ресурсных центрах."Любой сотрудник или посетитель может сорвать шарик и исполнить желание любого ребенка или нескольких детей. Это дает ребятам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, веру в добро и в Деда Мороза", – отметил глава региона Александр Дрозденко, давая старт акции.Губернатор выбрал три шарика, на одном одиннадцатилетняя Ира мечтает о фитнес-браслете, на другом семилетняя Насте - о наборе парикмахера, а на третьем пятнадцатилетняя Виктория хотела бы получить от Деда Мороза кольцевую лампу для селфи и косметичку.Сотрудники и посетители правительства области могут взять шарик на елке в холле первого этажа и исполнить мечты детей.
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александр дрозденко

Глава Ленобласти дал старт предновогодней акции "Елка желаний"

17:22 07.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. В Ленинградской области стартовала предновогодняя акция "Елка желаний", которая направлена на исполнение желание детей, оставшихся без попечения родителей.
На 82 бумажных шариках, украшающих елку в здании регионального правительства, написаны мечты детей, оставшихся без родителей и проживающих в Каложицком и Кингисеппском ресурсных центрах.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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В Ленобласти открылась выставка керамистов с особенностями развития
"Любой сотрудник или посетитель может сорвать шарик и исполнить желание любого ребенка или нескольких детей. Это дает ребятам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, веру в добро и в Деда Мороза", – отметил глава региона Александр Дрозденко, давая старт акции.
Губернатор выбрал три шарика, на одном одиннадцатилетняя Ира мечтает о фитнес-браслете, на другом семилетняя Насте - о наборе парикмахера, а на третьем пятнадцатилетняя Виктория хотела бы получить от Деда Мороза кольцевую лампу для селфи и косметичку.

"Желания детей, которые здесь собраны, легко осуществимы. Открывая сегодня "Елку желаний", я надеюсь, что с каждым днем на ней будет все меньше шариков", – добавил Александр Дрозденко.

Сотрудники и посетители правительства области могут взять шарик на елке в холле первого этажа и исполнить мечты детей.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
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