https://ria.ru/20201207/aktsiya-1588068609.html

Глава Ленобласти дал старт предновогодней акции "Елка желаний"

Глава Ленобласти дал старт предновогодней акции "Елка желаний"

В Ленинградской области стартовала предновогодняя акция "Елка желаний", которая направлена на исполнение желание детей, оставшихся без попечения родителей. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T17:22

2020-12-07T17:22

2020-12-07T17:22

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. В Ленинградской области стартовала предновогодняя акция "Елка желаний", которая направлена на исполнение желание детей, оставшихся без попечения родителей.На 82 бумажных шариках, украшающих елку в здании регионального правительства, написаны мечты детей, оставшихся без родителей и проживающих в Каложицком и Кингисеппском ресурсных центрах."Любой сотрудник или посетитель может сорвать шарик и исполнить желание любого ребенка или нескольких детей. Это дает ребятам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, веру в добро и в Деда Мороза", – отметил глава региона Александр Дрозденко, давая старт акции.Губернатор выбрал три шарика, на одном одиннадцатилетняя Ира мечтает о фитнес-браслете, на другом семилетняя Насте - о наборе парикмахера, а на третьем пятнадцатилетняя Виктория хотела бы получить от Деда Мороза кольцевую лампу для селфи и косметичку.Сотрудники и посетители правительства области могут взять шарик на елке в холле первого этажа и исполнить мечты детей.

https://ria.ru/20201204/vystavka-1587686830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко