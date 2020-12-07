https://ria.ru/20201207/akademiya-1587636090.html

Военная академия РВСН имени Петра Великого

Военная академия РВСН имени Петра Великого

Военная академия ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого – командное и политехническое высшее военное учебное заведение России,... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T01:00

2020-12-07T01:00

2020-12-07T01:01

военная академия рвсн имени петра великого

санкт-петербург

справки

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Военная академия ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого – командное и политехническое высшее военное учебное заведение России, крупный научно-исследовательский центр в области военной и технической науки. Ведет свою историю от офицерских классов Артиллерийского училища, открытого 7 декабря (25 ноября по старому стилю) 1820 года в Санкт-Петербурге по инициативе Великого князя Михаила Павловича Романова. С 1849 года в честь основателя училище именовалось Михайловским. В 1855 году офицерские классы Михайловского артиллерийского училища были преобразованы в Михайловскую артиллерийскую академию. Вместе с Николаевской академией Генерального штаба и Николаевской инженерной академией артиллерийская академия вошла в состав Императорской военной академии. Это объединение просуществовало до 1863 года. В 1863 году Михайловская артиллерийская академия получила самостоятельность. В 1919 году она была переименована в Артиллерийскую академию Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). В 1932 году артиллерийский факультет этой академии был выделен в самостоятельную Артиллерийскую академию (с 1934 года — им. Ф. Э. Дзержинского), которая в 1938 году была переведена в Москву. В 1941-1944 годах учебное заведение находилось в эвакуации в Самарканде (Узбекская ССР).В 1943 году в академии началась подготовка инженерных кадров по ракетной технике. В августе 1944 года была создана кафедра вооружения гвардейских минометных частей, открыта специальность по ракетному вооружению. Осенью 1945 года в академии был создан первый в стране и мире факультет ракетного вооружения, началась подготовка профессиональных ракетчиков. В декабре 1952 года факультеты наземной и зенитной артиллерии были выделены в филиал академии с дислокацией в Ленинграде (ныне Санкт Петербург), в 1953 году этот филиал был реорганизован в Военную артиллерийскую командную академию (ныне Михайловская военная артиллерийская академия).Дислоцированная в Москве Артиллерийская академия им. Ф. Э. Дзержинского стала называться Военной артиллерийской инженерной академией.В декабре 1959 года академия вошла в состав ракетных войск стратегического назначения.В январе 1963 года учебное заведение было переименовано в Военную инженерную академию им. Ф. Э. Дзержинского, с апреля 1972 года – Военная академия им. Ф. Э. Дзержинского. Указом президента Российской Федерации от 25 августа 1997 года академия, в целях возрождения исторических традиций российских вооруженных сил и учитывая исключительные заслуги Петра I в создании регулярной армии, переименована в Военную академию ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Академия осуществляет подготовку кадров для ракетных войск стратегического назначения, 12 главного управления министерства обороны, и главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.Обучение в академии проводится на пяти факультетах – командном, ракетного вооружения, специального вооружения, автоматизированных систем управления и робототехнических комплексов, переподготовки и повышения квалификации. Академия готовит офицерские кадры командного и инженерного профиля, более чем по 20 специальностям и специализациям, связанным с эксплуатацией специальных технических систем и объектов, навигационно-баллистическим обеспечением, эксплуатацией ракетных комплексов и других (специалитет); а также по специальностям, связанным с управлением и техническим обеспечением воинских частей и соединений РВСН (магистратура).Особую гордость академии составляют ее научные школы. В реестре министерства обороны их зарегистрировано 24, включая пять, отнесенных к категории ведущих в Российской Федерации и удостоенных в разные годы президентских грантов для государственной поддержки ведущих отечественных научных школ.Проводимые в академии научные исследования позволяют на практике осуществлять научное обоснование основных направлений развития Ракетных войск стратегического назначения, формирование и реализацию требований к перспективным образцам вооружения, решать иные научно-практические задачи в интересах РВСН, а также других видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.Широко внедряется практика привлечения преподавателей к мероприятиям повседневной деятельности войск, испытаниям новых образцов вооружения, военной и специальной техникиПо количеству преподавателей с учеными степенями и званиями академия РВСН – в числе лидеров среди вузов министерства обороны, их доля превышает 75 процентов. В числе педагогов – около 80 лауреатов премий государственного уровня (Ленинской премии, премий Президента России и правительства страны), 25 заслуженных деятелей науки и техники, заслуженных изобретателей и рационализаторов, 22 заслуженных военных специалиста и заслуженных работника высшего профессионального образования Российской Федерации. Среди воспитанников академии 194 кавалера военного ордена святого Георгия, 128 Героев Советского Союза, 3 Героя Российской Федерации, 39 Героев Труда, более 300 лауреатов государственных премий, полководцы и крупные военачальники: Лавр Корнилов, Николай Иванов, Леонид Говоров, Иван Черняховский, Митрофан Неделин, Георгий Одинцов, десятки маршалов, генералов армии, генералов от артиллерии, инфантерии, кавалерии, генерал-полковников, выдающиеся конструкторы и руководители ОПК.Воспитанники академии способствовали достижению паритета по ракетно-ядерному оружию СССР и США, всестороннему освоению космоса, развитию передовых технологий, обеспечению ядерной безопасности, предотвращению экологического кризиса, проведению конверсии.В советское время академия трижды была удостоена высоких государственных наград. В 1938 году за "большие заслуги в деле подготовки командиров и инженеров-артиллеристов" вуз награжден орденом Ленина, в 1945 году за "выдающиеся успехи в деле подготовки высококвалифицированных артиллерийских кадров для Красной Армии, боевые заслуги перед Родиной и в связи со 125 годовщиной со дня образования" – орденом Суворова I степени, в 1970 году за "большие заслуги в деле подготовки высококвалифицированных командных, инженерных и научно-педагогических кадров, в развитии науки и техники" - орденом Октябрьской Революции.Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 2019 года начальником Военной академии РВСН имени Петра Великого был назначен генерал-майор Леонид Михолап. https://varvsn.mil.ru/Ob_akademii/Rukovodstvo/item/203372/Место дислокации академии – город Балашиха Московской области. Академия имеет филиал в городе Серпухов Московской области. https://varvsn.mil.ru/Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

военная академия рвсн имени петра великого, санкт-петербург, справки