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Почти 200 животных удалось приютить с помощью поезда московского метро
Почти 200 животных удалось приютить с помощью поезда московского метро
Поезд московского метро "Хвосты и лапки" за месяц работы помог найти семью почти 200 кошкам и собакам, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T15:02
2020-12-06T15:02
москва
общество
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Поезд московского метро "Хвосты и лапки" за месяц работы помог найти семью почти 200 кошкам и собакам, сообщает столичный департамент транспорта.Третьего ноября в метро запустили поезд "Хвосты и лапки": в его вагонах висят портреты собак и кошек с QR-кодом, который ведет на анкету питомца, ищущего дом. Когда животное находит хозяев, под фотографией появляется стикер "Уже дома". Поезд с фото животных будет ездить по синей ветке полгода.
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РИА Новости
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москва, общество

Почти 200 животных удалось приютить с помощью поезда московского метро

15:02 06.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПервые пассажиры в вагоне тематического поезда метро "Хвосты и лапки", посвящённого одноименному онлайн-сервису по поиску хозяев для бездомных собак и кошек, в электродепо "Красная Пресня" Московского метрополитена
Первые пассажиры в вагоне тематического поезда метро Хвосты и лапки, посвящённого одноименному онлайн-сервису по поиску хозяев для бездомных собак и кошек, в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Поезд московского метро "Хвосты и лапки" за месяц работы помог найти семью почти 200 кошкам и собакам, сообщает столичный департамент транспорта.

"В начале месяца мы запустили онлайн-платформу - тематический чудо-поезд "Хвосты и лапки". И уже почти 200 собак и кошек из разных приютов уже нашли дом. Так что для кого-то этот ноябрь стал самым теплым месяцем", - пишет дептранс в Telegram.

Третьего ноября в метро запустили поезд "Хвосты и лапки": в его вагонах висят портреты собак и кошек с QR-кодом, который ведет на анкету питомца, ищущего дом. Когда животное находит хозяев, под фотографией появляется стикер "Уже дома". Поезд с фото животных будет ездить по синей ветке полгода.
 
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