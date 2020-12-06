https://ria.ru/20201206/zhivotnye-1587900544.html

Почти 200 животных удалось приютить с помощью поезда московского метро

Почти 200 животных удалось приютить с помощью поезда московского метро

Поезд московского метро "Хвосты и лапки" за месяц работы помог найти семью почти 200 кошкам и собакам, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T15:02

2020-12-06T15:02

2020-12-06T15:02

москва

общество

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Поезд московского метро "Хвосты и лапки" за месяц работы помог найти семью почти 200 кошкам и собакам, сообщает столичный департамент транспорта.Третьего ноября в метро запустили поезд "Хвосты и лапки": в его вагонах висят портреты собак и кошек с QR-кодом, который ведет на анкету питомца, ищущего дом. Когда животное находит хозяев, под фотографией появляется стикер "Уже дома". Поезд с фото животных будет ездить по синей ветке полгода.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество