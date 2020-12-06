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На Камчатке в дом инспектора заповедника проник совсем неожиданный гость

На Камчатке в дом инспектора заповедника проник совсем неожиданный гость

Сотрудники Кроноцкого заповедника опубликовали в инстаграме видео, как заяц-беляк забежал в инспекторский дом на кордоне "Травяной" у Курильского озера в... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T00:47

2020-12-06T00:47

2020-12-06T00:47

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Сотрудники Кроноцкого заповедника опубликовали в инстаграме видео, как заяц-беляк забежал в инспекторский дом на кордоне "Травяной" у Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике. "Электрозабор сейчас не работает, и мы, уже на автопилоте, закрываем входную дверь в дом на засов. Но сегодня, видимо, что-то пошло не так, — рассказывает государственный инспектор Кроноцкого заповедника Лиана Варавская. — Собралась я в баню, выхожу, а в коридоре сидит заяц. Кто только не заходил к нам в гости, но вот зайца еще не было ни разу!"За несколько дней до этого "визита" фотоловушка, установленная на берегу озера, зафиксировала ночную жизнь этих животных. Лиана отметила, что на кордон в разные годы приходили росомаха, лисица, соболи, горностаи, ласки. В прошлом году американская норка настолько доверилась людям, охраняющим заповедную территорию, что даже вывела под инспекторским домом детенышей.

https://ria.ru/20201204/koaly-1587520355.html

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