https://ria.ru/20201206/zaderzhaniya-1587919294.html

В Минске задержали более 300 человек на акциях протеста

В Минске задержали более 300 человек на акциях протеста

Милиция в Минске задержала более 300 человек за участие в несанкционированных акциях протеста, сообщила пресс-служба ГУ ВД Мингорисполкома. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T18:23

2020-12-06T18:23

2020-12-06T19:03

светлана тихановская

александр лукашенко

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587920166_0:117:2444:1492_1400x0_80_0_0_5e44adb08a6d4d668f013e8de614abc3.jpg

МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Милиция в Минске задержала более 300 человек за участие в несанкционированных акциях протеста, сообщила пресс-служба ГУ ВД Мингорисполкома.Граждан обвиняют по статье о "Нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий", против них начат административный процесс.В некоторых местах собравшиеся пытались выходить на проезжую часть (проспект Партизанский, улицы Голубева и Есенина), силовики это пресекли.Ряд задержанных ранее уже привлекали к ответственности за участие в митингах.

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире