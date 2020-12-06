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В Минске задержали более 300 человек на акциях протеста
В Минске задержали более 300 человек на акциях протеста
Милиция в Минске задержала более 300 человек за участие в несанкционированных акциях протеста, сообщила пресс-служба ГУ ВД Мингорисполкома. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T18:23
2020-12-06T18:23
2020-12-06T19:03
светлана тихановская
александр лукашенко
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Милиция в Минске задержала более 300 человек за участие в несанкционированных акциях протеста, сообщила пресс-служба ГУ ВД Мингорисполкома.Граждан обвиняют по статье о "Нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий", против них начат административный процесс.В некоторых местах собравшиеся пытались выходить на проезжую часть (проспект Партизанский, улицы Голубева и Есенина), силовики это пресекли.Ряд задержанных ранее уже привлекали к ответственности за участие в митингах.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Милиция в Минске задержала более 300 человек за участие в несанкционированных акциях протеста, сообщила пресс-служба ГУ ВД Мингорисполкома.
Граждан обвиняют по статье о "Нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий", против них начат административный процесс.
В некоторых местах собравшиеся пытались выходить на проезжую часть (проспект Партизанский, улицы Голубева и Есенина), силовики это пресекли.
Ряд задержанных ранее уже привлекали к ответственности за участие в митингах.