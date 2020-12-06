https://ria.ru/20201206/vystrel-1587929375.html

Сосед рассказал о семье девочки, в которую выстрелил полицейский

Сосед рассказал о семье девочки, в которую выстрелил полицейский

Очевидцы рассказали телеканалу "360" о стрельбе в Москве, в результате которой пострадала девочка. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T20:27

2020-12-06T20:27

2020-12-07T06:26

гу мвд россии по г. москве

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Очевидцы рассказали телеканалу "360" о стрельбе в Москве, в результате которой пострадала девочка.Ранее в столичном ГУ МВД сообщили РИА Новости, что сотрудник патрульно-постовой службы не при исполнении ранил ребенка из травматического оружия. Проводится проверка, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, мужчину задержали.По словам Александра, он услышал похожие на взрывы петард хлопки в районе полуночи. Выйдя на улицу, он обнаружил раненую девочку и человека, который пытался успокоить ребенка. Позже мужчина скрылся. Очевидец вызвал сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь. Александр отметил, что не был лично знаком с семьей девочки, но здоровался с ними при встрече."Они пьют, но не мешают. Просто периодически видно, что они пьяные", — рассказал он про них. Как сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская, жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает, она находится в больнице.

https://radiosputnik.ria.ru/20201205/proisshestviya-1587782903.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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