https://ria.ru/20201206/vystrel-1587929375.html
Сосед рассказал о семье девочки, в которую выстрелил полицейский
Сосед рассказал о семье девочки, в которую выстрелил полицейский
Очевидцы рассказали телеканалу "360" о стрельбе в Москве, в результате которой пострадала девочка. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T20:27
2020-12-06T20:27
2020-12-07T06:26
гу мвд россии по г. москве
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Очевидцы рассказали телеканалу "360" о стрельбе в Москве, в результате которой пострадала девочка.Ранее в столичном ГУ МВД сообщили РИА Новости, что сотрудник патрульно-постовой службы не при исполнении ранил ребенка из травматического оружия. Проводится проверка, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, мужчину задержали.По словам Александра, он услышал похожие на взрывы петард хлопки в районе полуночи. Выйдя на улицу, он обнаружил раненую девочку и человека, который пытался успокоить ребенка. Позже мужчина скрылся. Очевидец вызвал сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь. Александр отметил, что не был лично знаком с семьей девочки, но здоровался с ними при встрече."Они пьют, но не мешают. Просто периодически видно, что они пьяные", — рассказал он про них. Как сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская, жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает, она находится в больнице.
https://radiosputnik.ria.ru/20201205/proisshestviya-1587782903.html
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