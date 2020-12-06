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Сосед рассказал о семье девочки, в которую выстрелил полицейский
Сосед рассказал о семье девочки, в которую выстрелил полицейский
Очевидцы рассказали телеканалу "360" о стрельбе в Москве, в результате которой пострадала девочка. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T20:27
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Очевидцы рассказали телеканалу "360" о стрельбе в Москве, в результате которой пострадала девочка.Ранее в столичном ГУ МВД сообщили РИА Новости, что сотрудник патрульно-постовой службы не при исполнении ранил ребенка из травматического оружия. Проводится проверка, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, мужчину задержали.По словам Александра, он услышал похожие на взрывы петард хлопки в районе полуночи. Выйдя на улицу, он обнаружил раненую девочку и человека, который пытался успокоить ребенка. Позже мужчина скрылся. Очевидец вызвал сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь. Александр отметил, что не был лично знаком с семьей девочки, но здоровался с ними при встрече."Они пьют, но не мешают. Просто периодически видно, что они пьяные", — рассказал он про них. Как сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская, жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает, она находится в больнице.
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гу мвд россии по г. москве, москва, происшествия

Сосед рассказал о семье девочки, в которую выстрелил полицейский

20:27 06.12.2020 (обновлено: 06:26 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Очевидцы рассказали телеканалу "360" о стрельбе в Москве, в результате которой пострадала девочка.
Ранее в столичном ГУ МВД сообщили РИА Новости, что сотрудник патрульно-постовой службы не при исполнении ранил ребенка из травматического оружия. Проводится проверка, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, мужчину задержали.
Следователи на одном из участков СНТ Малахит в городском округе Волоколамск в Московской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
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Затянувшаяся вражда. Семью расстреляли и подожгли в СНТ в Подмосковье
По словам Александра, он услышал похожие на взрывы петард хлопки в районе полуночи. Выйдя на улицу, он обнаружил раненую девочку и человека, который пытался успокоить ребенка. Позже мужчина скрылся. Очевидец вызвал сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь.
Александр отметил, что не был лично знаком с семьей девочки, но здоровался с ними при встрече.
"Они пьют, но не мешают. Просто периодически видно, что они пьяные", — рассказал он про них. Как сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская, жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает, она находится в больнице.
 
ГУ МВД России по г. МосквеМоскваПроисшествия
 
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