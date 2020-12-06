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Трамп заявил, что выигрывает выборы

Трамп заявил, что выигрывает выборы

Действующий президент США Дональд Трамп вновь заявил, что выигрывает выборы. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T03:39

2020-12-06T03:39

2020-12-06T11:32

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп вновь заявил, что выигрывает выборы.С такими словами он обратился к сторонникам, перед которыми выступал в Джорджии. При этом президент снова обвинил демократов в фальсификациях на выборах — как он утверждает, голоса за его оппонентов "появляются из-под навесных потолков и из кожаных мешков"."Во всех штатах были поданы сотни тысяч незаконных голосов", — сказал глава Белого дома.Кроме того, он призвал власти Джорджии созвать местное законодательное собрание для обсуждения выборов, и подчеркнул, что "легко и быстро" выиграет голоса выборщиков, если будут проверены подписи избирателей на присланных по почте бюллетенях.Президентские выборы прошли в США 3 ноября. По предварительным данным, на них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Трамп пока не признал поражения и добивается пересмотра результатов голосования в судах.Накануне стало известно, что иски Трампа отклонили в Неваде, Джорджии и Мичигане.

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире