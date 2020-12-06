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Трамп заявил, что выигрывает выборы
Трамп заявил, что выигрывает выборы
Действующий президент США Дональд Трамп вновь заявил, что выигрывает выборы. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T03:39
2020-12-06T03:39
2020-12-06T11:32
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп вновь заявил, что выигрывает выборы.С такими словами он обратился к сторонникам, перед которыми выступал в Джорджии. При этом президент снова обвинил демократов в фальсификациях на выборах — как он утверждает, голоса за его оппонентов "появляются из-под навесных потолков и из кожаных мешков"."Во всех штатах были поданы сотни тысяч незаконных голосов", — сказал глава Белого дома.Кроме того, он призвал власти Джорджии созвать местное законодательное собрание для обсуждения выборов, и подчеркнул, что "легко и быстро" выиграет голоса выборщиков, если будут проверены подписи избирателей на присланных по почте бюллетенях.Президентские выборы прошли в США 3 ноября. По предварительным данным, на них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Трамп пока не признал поражения и добивается пересмотра результатов голосования в судах.Накануне стало известно, что иски Трампа отклонили в Неваде, Джорджии и Мичигане.
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РИА Новости
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости.
Действующий президент США Дональд Трамп
вновь заявил, что выигрывает выборы.
С такими словами он обратился к сторонникам, перед которыми выступал в Джорджии
. При этом президент снова обвинил демократов в фальсификациях на выборах — как он утверждает, голоса за его оппонентов "появляются из-под навесных потолков и из кожаных мешков".
"Во всех штатах были поданы сотни тысяч незаконных голосов", — сказал глава Белого дома.
Кроме того, он призвал власти Джорджии созвать местное законодательное собрание для обсуждения выборов, и подчеркнул, что "легко и быстро" выиграет голоса выборщиков, если будут проверены подписи избирателей на присланных по почте бюллетенях.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. По предварительным данным, на них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Трамп пока не признал поражения и добивается пересмотра результатов голосования в судах.
Накануне стало известно, что иски Трампа отклонили в Неваде, Джорджии и Мичигане.