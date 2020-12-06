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Трамп призвал власти Джорджии созвать легислатуру для обсуждения выборов
Трамп призвал власти Джорджии созвать легислатуру для обсуждения выборов
Президент США Дональд Трамп публично призвал власти Джорджии созвать местное законодательное собрания для обсуждения выборов. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T01:00
2020-12-06T01:00
2020-12-06T01:15
выборы президента сша — 2020
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп публично призвал власти Джорджии созвать местное законодательное собрания для обсуждения выборов.По утверждению Трампа, он "легко и быстро" выиграет Джорджию, если проверить подписи избирателей на присланных по почте бюллетенях."По крайней мере, потребуйте немедленно созвать специальную сессию легислатуры, это вы можете!" - написал Трамп в Twitter губернатору штата Брайану Кемпу.Он реагировал на твит Кемпа, который в своем Twitter подтвердил, что обсуждал выборы с Трампом и заверил последнего, что он и сам не против аудита подписей."Ваши люди отказываются делать то, что вы им говорите. Что они прячут?" - задался риторическим вопросом Трамп.По предварительным данным, Трамп проиграл Джорджию и ее 16 выборщиков Джо Байдену, голоса избирателей пересчитывали дважды. Ряд сторонников Трампа считают, что местные легислатуры могут назначить дружественных ему выборщиков вопреки воле избирателей.Трамп, по предварительным данным, проиграл выборы президента демократу Байдену. Трамп поражение не признает и оспаривает его в судах.
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дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
публично призвал власти Джорджии
созвать местное законодательное собрания для обсуждения выборов.
По утверждению Трампа, он "легко и быстро" выиграет Джорджию, если проверить подписи избирателей на присланных по почте бюллетенях.
"По крайней мере, потребуйте немедленно созвать специальную сессию легислатуры, это вы можете!" - написал Трамп в Twitter
губернатору штата Брайану Кемпу.
Он реагировал на твит Кемпа, который в своем Twitter подтвердил, что обсуждал выборы с Трампом и заверил последнего, что он и сам не против аудита подписей.
"Как я и сказал президенту сегодня утром, я публично трижды призвал к аудиту подписей (на присланных по почте бюллетенях - ред.), чтобы восстановить уверенность в нашем процессе выборов и обеспечить, чтобы в Джорджии были подсчитаны только законные голоса", - написал Кемп. Трамп в ответ заявил, что верификацию еще не провели.
"Ваши люди отказываются делать то, что вы им говорите. Что они прячут?" - задался риторическим вопросом Трамп.
По предварительным данным, Трамп проиграл Джорджию и ее 16 выборщиков Джо Байдену, голоса избирателей пересчитывали дважды. Ряд сторонников Трампа считают, что местные легислатуры могут назначить дружественных ему выборщиков вопреки воле избирателей.
Трамп, по предварительным данным, проиграл выборы президента демократу Байдену. Трамп поражение не признает и оспаривает его в судах.