Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201206/vybory-1587860421.html
Трамп призвал власти Джорджии созвать легислатуру для обсуждения выборов
Трамп призвал власти Джорджии созвать легислатуру для обсуждения выборов
Президент США Дональд Трамп публично призвал власти Джорджии созвать местное законодательное собрания для обсуждения выборов. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T01:00
2020-12-06T01:15
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
джорджия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586559826_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_5e436d38be3ab6aba1c8fda5d6cf9c4b.jpg
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп публично призвал власти Джорджии созвать местное законодательное собрания для обсуждения выборов.По утверждению Трампа, он "легко и быстро" выиграет Джорджию, если проверить подписи избирателей на присланных по почте бюллетенях."По крайней мере, потребуйте немедленно созвать специальную сессию легислатуры, это вы можете!" - написал Трамп в Twitter губернатору штата Брайану Кемпу.Он реагировал на твит Кемпа, который в своем Twitter подтвердил, что обсуждал выборы с Трампом и заверил последнего, что он и сам не против аудита подписей."Ваши люди отказываются делать то, что вы им говорите. Что они прячут?" - задался риторическим вопросом Трамп.По предварительным данным, Трамп проиграл Джорджию и ее 16 выборщиков Джо Байдену, голоса избирателей пересчитывали дважды. Ряд сторонников Трампа считают, что местные легислатуры могут назначить дружественных ему выборщиков вопреки воле избирателей.Трамп, по предварительным данным, проиграл выборы президента демократу Байдену. Трамп поражение не признает и оспаривает его в судах.
джорджия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586559826_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_4961369ed97dcf31a6eb6bb9d13a3742.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире

Трамп призвал власти Джорджии созвать легислатуру для обсуждения выборов

01:00 06.12.2020 (обновлено: 01:15 06.12.2020)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп во время телеконференции в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время телеконференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп публично призвал власти Джорджии созвать местное законодательное собрания для обсуждения выборов.
По утверждению Трампа, он "легко и быстро" выиграет Джорджию, если проверить подписи избирателей на присланных по почте бюллетенях.
"По крайней мере, потребуйте немедленно созвать специальную сессию легислатуры, это вы можете!" - написал Трамп в Twitter губернатору штата Брайану Кемпу.
Он реагировал на твит Кемпа, который в своем Twitter подтвердил, что обсуждал выборы с Трампом и заверил последнего, что он и сам не против аудита подписей.
"Как я и сказал президенту сегодня утром, я публично трижды призвал к аудиту подписей (на присланных по почте бюллетенях - ред.), чтобы восстановить уверенность в нашем процессе выборов и обеспечить, чтобы в Джорджии были подсчитаны только законные голоса", - написал Кемп. Трамп в ответ заявил, что верификацию еще не провели.
"Ваши люди отказываются делать то, что вы им говорите. Что они прячут?" - задался риторическим вопросом Трамп.
По предварительным данным, Трамп проиграл Джорджию и ее 16 выборщиков Джо Байдену, голоса избирателей пересчитывали дважды. Ряд сторонников Трампа считают, что местные легислатуры могут назначить дружественных ему выборщиков вопреки воле избирателей.
Трамп, по предварительным данным, проиграл выборы президента демократу Байдену. Трамп поражение не признает и оспаривает его в судах.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденДжорджияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:16В Петербурге умер историк Игорь Фроянов
17:11В "Бутырке" умер фигурант дела о взятке чиновнику Минпромторга
17:03На ферме в Англии уничтожили более 30 тысяч индеек из-за птичьего гриппа
16:57В Самарской области при падении крана в Волгу погибли два человека
16:56В Иране подтвердили версию об использовании спутника при убийстве ученого
16:51На побережье Каспийского моря нашли 17 мертвых тюленей
16:35Протестующие в Кишиневе выдвинули требования к правительству
16:32В Москве скорая помощь перевернулась при ДТП
16:26Зеленский приехал в Донбасс
16:26Сатановский оценил признание в грин-картах США уроженцев Курил японцами
16:22Офтальмолог предупредила о "колониях микробов" в контактных линзах
16:19Правозащитники заявили о более 40 задержанных на протестах в Белоруссии
16:15Врач предупредила о неочевидном последствии заражения коронавирусом
16:14В Петербурге арестовали убившего бабушку подростка
16:08Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, в которую выстрелил полицейский
16:06США заявили, что достигли "непростого сдерживания" Ирана на море
16:02В Югре Ми-8 с восемью пассажирами совершил вынужденную посадку
15:36Замглавы Минпросвещения оценил вероятность введения постоянной удаленки
15:21СМИ: журналистка телеканала "Россия" пострадала в московской кальянной
15:20Пушков оценил вероятность реализации карабахского сценария в Донбассе
Лента новостейМолния