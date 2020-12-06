https://ria.ru/20201206/venesuela-1587916727.html

Посол России в Венесуэле оценил заявления о непризнании выборов в стране

Посол России в Венесуэле оценил заявления о непризнании выборов в стране

Заявления ряда стран о непризнании парламентских выборов в Венесуэле - свидетельство их неспособности смотреть правде в глаза, заявил РИА Новости посол России в РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T17:52

2020-12-06T17:52

2020-12-06T17:54

хуан гуаидо

венесуэла

каракас

в мире

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Заявления ряда стран о непризнании парламентских выборов в Венесуэле - свидетельство их неспособности смотреть правде в глаза, заявил РИА Новости посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.Выборы в Национальную ассамблею проходят в воскресенье 6 декабря. Оппозиционный блок с участием партии бывшего спикера этого органа Хуана Гуаидо решил не участвовать в выборах.Ранее ряд стран заявил о том, что не собираются признавать выборы в Венесуэле.

https://ria.ru/20201130/sanktsii-1587029217.html

венесуэла

каракас

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хуан гуаидо, венесуэла, каракас, в мире