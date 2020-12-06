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Главврач Филатовской больницы спрогнозировал сроки завершения пандемии
Главврач Филатовской больницы спрогнозировал сроки завершения пандемии
Главный врач московской городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко в эфире "России 1" спрогнозировал сроки окончания пандемии... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T18:20
2020-12-06T19:47
валерий вечорко
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Главный врач московской городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко в эфире "России 1" спрогнозировал сроки окончания пандемии нового коронавируса.По его словам, если начнется массовая вакцинация, к следующему лету наступит ослабление.Отступит инфекция, по мнению Вечорко, к концу 2021 года.По данным ВОЗ, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 65 007 974, скончались 1 507 018 человек с подтвержденным заболеванием.В России COVID-19 диагностировали у 2 460 770 человек, сообщили в оперативном штабе. Умер 43 141 пациент.
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валерий вечорко, воз, общество

Главврач Филатовской больницы спрогнозировал сроки завершения пандемии

18:20 06.12.2020 (обновлено: 19:47 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское".
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское. - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Главный врач московской городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко в эфире "России 1" спрогнозировал сроки окончания пандемии нового коронавируса.
По его словам, если начнется массовая вакцинация, к следующему лету наступит ослабление.
Отступит инфекция, по мнению Вечорко, к концу 2021 года.
По данным ВОЗ, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 65 007 974, скончались 1 507 018 человек с подтвержденным заболеванием.
В России COVID-19 диагностировали у 2 460 770 человек, сообщили в оперативном штабе. Умер 43 141 пациент.
 
Валерий ВечоркоВОЗОбщество
 
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