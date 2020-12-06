https://ria.ru/20201206/vechorko-1587918859.html

Главврач Филатовской больницы спрогнозировал сроки завершения пандемии

Главврач Филатовской больницы спрогнозировал сроки завершения пандемии

Главный врач московской городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко в эфире "России 1" спрогнозировал сроки окончания пандемии... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T18:20

2020-12-06T18:20

2020-12-06T19:47

валерий вечорко

воз

общество

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Главный врач московской городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко в эфире "России 1" спрогнозировал сроки окончания пандемии нового коронавируса.По его словам, если начнется массовая вакцинация, к следующему лету наступит ослабление.Отступит инфекция, по мнению Вечорко, к концу 2021 года.По данным ВОЗ, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 65 007 974, скончались 1 507 018 человек с подтвержденным заболеванием.В России COVID-19 диагностировали у 2 460 770 человек, сообщили в оперативном штабе. Умер 43 141 пациент.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий вечорко, воз, общество