https://ria.ru/20201206/vechorko-1587918859.html
Главврач Филатовской больницы спрогнозировал сроки завершения пандемии
Главврач Филатовской больницы спрогнозировал сроки завершения пандемии
Главный врач московской городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко в эфире "России 1" спрогнозировал сроки окончания пандемии... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T18:20
2020-12-06T18:20
2020-12-06T19:47
валерий вечорко
воз
общество
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Главный врач московской городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко в эфире "России 1" спрогнозировал сроки окончания пандемии нового коронавируса.По его словам, если начнется массовая вакцинация, к следующему лету наступит ослабление.Отступит инфекция, по мнению Вечорко, к концу 2021 года.По данным ВОЗ, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 65 007 974, скончались 1 507 018 человек с подтвержденным заболеванием.В России COVID-19 диагностировали у 2 460 770 человек, сообщили в оперативном штабе. Умер 43 141 пациент.
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валерий вечорко, воз, общество
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости.
Главный врач московской городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко
в эфире "России 1" спрогнозировал сроки окончания пандемии нового коронавируса.
По его словам, если начнется массовая вакцинация, к следующему лету наступит ослабление.
Отступит инфекция, по мнению Вечорко, к концу 2021 года.
По данным ВОЗ
, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 65 007 974, скончались 1 507 018 человек с подтвержденным заболеванием.
В России COVID-19 диагностировали у 2 460 770 человек, сообщили в оперативном штабе. Умер 43 141 пациент.