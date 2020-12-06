https://ria.ru/20201206/vaktsiny-1587876059.html

Доктор Мясников сравнил вакцины от коронавируса

Доктор Мясников сравнил вакцины от коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале объяснил разницу между вакцинами от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T10:32

2020-12-06T10:32

2020-12-06T13:42

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале объяснил разницу между вакцинами от коронавирусной инфекции.Он напомнил, что при вспышке пневмонии, которую вызвал коронавирус SARS-1 в 2002 году, были разработаны принципы вакцинации, а также проведены предварительные испытания. Однако, как пояснил медик, препарат не понадобился из-за того, что тот вирус исчез из человеческой популяции. Врач отметил, что благодаря этому стало ясно, на какой элемент вируса должна быть направлена вакцина, чтобы предотвратить его проникновение в организм человека. При их помощи коронавирус прикрепляется к рецепторам легких и проникает в клетки. Главной задачей ставится нейтрализация этих "шипов", а именно: окутать их антителами, чтобы "они не смогли войти в "замочную скважину" рецепторов ("рецепторы к ангиотензин-превращающему ферменту") на поверхности наших бронхов".Мясников выделил несколько подходов для создания прививок.Так, первой он назвал вакцину "Спутник V", разработанную институтом Гамалеи. Она основана на использовании частиц других вирусов. По его словам, это надежная вакцина с небольшим числом побочных явлений, которые могут наблюдаться и при использовании любых других вакцин: например, небольшое недомогание, повышение температуры или боль в месте укола. Мясников призвал не бояться воздействия аденовируса, так как он не активен. На схожем принципе, как отметил врач, разрабатывается вакцина AstraZeneca.Медик выделил и препараты, создаваемые по похожему принципу с использованием "живых", но при этом ослабленных вирусов, которые не опасны для человека.Также Мясников отметил рекомбинантные белковые вакцины. Белковый "шип" вируса, как пояснил врач, синтезируется искусственно, и он идентичен "натуральному"."Вводится инъекционно и на него вырабатываются антитела", — написал он. Так работает вакцина "ЭпиВакКорона". Препарат с подобным принципом работы создает американская компания "Нонавакс".Pfizer, как подчеркнул врач, создает вакцину по принципу "кодировки" белкового "шипа"."В липидной наночастице в протеин доставляется ген РНК, который перекодирует "шип", делая его мишенью для собственных иммунных сил, провоцирующей антитела против себя", — пояснил он, отметив, что такие вакцины эффективны для молодых людей. Побочные явления от подобных препаратов, по словам врача, умеренные. Вакцины, созданные на этом принципе, также разрабатывают Moderna и BioNTech. В Китае, напомнил врач, разработали две вакцины, в основе которых лежит инактивированный коронавирус: Sinovac и Sinopharm. Кроме того, на подобном принципе разрабатывают вакцины в Индии и Казахстане. Все препараты, как пояснил медик, вводятся инъекционно, а интервал между прививками составляет три недели. По его мнению, при проникновении COVID-19 в дыхательные пути более перспективным будет введение вакцины интраназальным путем, благодаря чему будет возникать местный иммунитет там, где он особенно нужен. "Пока же определенные надежды в этом плане возлагаются на интраназальные формы интерферон гамма, как на составляющую естественного иммунитета, а также интерферон альфа", — подытожил Мясников.ВакцинацияВ августе Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V". Она разработана Центром имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Вакцина создана на основе платформы вектора аденовируса человека. "Спутник V" показал 95-процентную эффективность после второго промежуточного анализа данных исследований. Она входит в список десяти мировых вакцин, которые наиболее близки к выходу на массовое производство.Центр "Вектор" разработал основанную на пептидных антигенах вакцину "ЭпиВакКорона". Она была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований.В среду президент России Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавирусной инфекции, при этом первыми препарат должны получить люди из групп риска. В Москве, как сообщил мэр города Сергей Собянин, с 4 декабря по согласованию с правительством для обкатки механизма массовой вакцинации открылась электронная запись, чтобы прививки от коронавируса могли сделать работники сферы образования, здравоохранения, а также сотрудники городских служб.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201206/obonyanie-1587870553.html

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