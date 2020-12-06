https://ria.ru/20201206/vaktsinatsiya-1587868295.html

В Москве планируют привить от COVID-19 до семи миллионов человек

В Москве планируют привить от COVID-19 до семи миллионов человек

В Москве планируют привить от коронавируса порядка семи миллионов человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T08:15

2020-12-06T08:15

2020-12-06T12:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Москве планируют привить от коронавируса порядка семи миллионов человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Мы должны вакцинировать на всю перспективу шесть-семь миллионов человек, и сразу такую машину не раскрутишь. Поэтому необходимо постепенно раскручивать, заходить, отрабатывать механизм и цифровой записи, и логистику движения холодовой цепи — доставку, хранение", — рассказал он в эфире телеканала "Россия 1".Накануне в столице начали работу 70 прививочных пунктов. Они открыты на базе городских взрослых поликлиник. В первую очередь планируется прививать людей из групп риска — сотрудников сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб. Пройти вакцинацию можно по предварительной записи, которая открыта на сайте mos.ru на две недели вперед.Москвичи смогут сделать прививку, если им от 18 до 60 лет, у них нет хронических заболеваний, они не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Необходимо также иметь прикрепление к московской поликлинике. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201205/reaktsiya-1587778695.html

москва

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Вакцина в массы: в Москве начали прививать от COVID-19 В России начали прививать население от COVID-19. Массовую вакцинацию начали проводить в Москве в поликлинике №121. Пациенты проходят осмотр и получают первый компонент препарата "Спутник V". После всех процедур граждане также получают сертификат о вакцинации. В столице записаться на прививку можно электронно. Масштабная вакцинация от коронавируса в России началась в субботу по поручению президента Владимира Путина. Она будет бесплатной и добровольной. 2020-12-06T08:15 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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