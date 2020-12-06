В Москве планируют привить от COVID-19 до семи миллионов человек
В Москве стартовала вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку могут те, кто ежедневно контактируют с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудники городских социальных учреждений.
В Москве стартовала вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку могут те, кто ежедневно контактируют с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудники городских социальных учреждений.
По мере поступления вакцины список категорий лиц, которым будет доступна прививка, станет постепенно расширяться, и в конечном счете вакцинироваться сможет любой житель столицы.
По мере поступления вакцины список категорий лиц, которым будет доступна прививка, станет постепенно расширяться, и в конечном счете вакцинироваться сможет любой житель столицы.
Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике.
Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.
Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике.
Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.
В столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00, запись доступна на две недели вперед.
До конца года столичные власти планируют открыть 170 центров вакцинации.
В столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00, запись доступна на две недели вперед.
До конца года столичные власти планируют открыть 170 центров вакцинации.
Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую запишут автоматически, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.
На вакцинацию потребуется не менее часа свободного времени: десять минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут — наблюдение после прививки.
Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую запишут автоматически, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.
На вакцинацию потребуется не менее часа свободного времени: десять минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут — наблюдение после прививки.
Поставившие прививку москвичи получат сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.
Поставившие прививку москвичи получат сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.
Собираясь на вакцинацию, необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации.
Собираясь на вакцинацию, необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации.
В Москве стартовала вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку могут те, кто ежедневно контактируют с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудники городских социальных учреждений.
По мере поступления вакцины список категорий лиц, которым будет доступна прививка, станет постепенно расширяться, и в конечном счете вакцинироваться сможет любой житель столицы.
Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике.
Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.
В столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00, запись доступна на две недели вперед.
До конца года столичные власти планируют открыть 170 центров вакцинации.
Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую запишут автоматически, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.
На вакцинацию потребуется не менее часа свободного времени: десять минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут — наблюдение после прививки.
Поставившие прививку москвичи получат сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.
Собираясь на вакцинацию, необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации.