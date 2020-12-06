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https://ria.ru/20201206/vaktsinatsiya-1587868295.html
В Москве планируют привить от COVID-19 до семи миллионов человек
В Москве планируют привить от COVID-19 до семи миллионов человек
В Москве планируют привить от коронавируса порядка семи миллионов человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T08:15
2020-12-06T12:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Москве планируют привить от коронавируса порядка семи миллионов человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Мы должны вакцинировать на всю перспективу шесть-семь миллионов человек, и сразу такую машину не раскрутишь. Поэтому необходимо постепенно раскручивать, заходить, отрабатывать механизм и цифровой записи, и логистику движения холодовой цепи — доставку, хранение", — рассказал он в эфире телеканала "Россия 1".Накануне в столице начали работу 70 прививочных пунктов. Они открыты на базе городских взрослых поликлиник. В первую очередь планируется прививать людей из групп риска — сотрудников сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб. Пройти вакцинацию можно по предварительной записи, которая открыта на сайте mos.ru на две недели вперед.Москвичи смогут сделать прививку, если им от 18 до 60 лет, у них нет хронических заболеваний, они не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Необходимо также иметь прикрепление к московской поликлинике. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Вакцина в массы: в Москве начали прививать от COVID-19
В России начали прививать население от COVID-19. Массовую вакцинацию начали проводить в Москве в поликлинике №121. Пациенты проходят осмотр и получают первый компонент препарата "Спутник V". После всех процедур граждане также получают сертификат о вакцинации. В столице записаться на прививку можно электронно. Масштабная вакцинация от коронавируса в России началась в субботу по поручению президента Владимира Путина. Она будет бесплатной и добровольной.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва

В Москве планируют привить от COVID-19 до семи миллионов человек

08:15 06.12.2020 (обновлено: 12:19 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработники в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19 городской поликлиники № 191
Медработники в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19 городской поликлиники № 191 - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Москве планируют привить от коронавируса порядка семи миллионов человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы должны вакцинировать на всю перспективу шесть-семь миллионов человек, и сразу такую машину не раскрутишь. Поэтому необходимо постепенно раскручивать, заходить, отрабатывать механизм и цифровой записи, и логистику движения холодовой цепи — доставку, хранение", — рассказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Вакцина ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
Вчера, 08:22Распространение нового коронавируса
Врач рассказала о возможной реакции после вакцинации от коронавируса
Накануне в столице начали работу 70 прививочных пунктов. Они открыты на базе городских взрослых поликлиник. В первую очередь планируется прививать людей из групп риска — сотрудников сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб.
Пройти вакцинацию можно по предварительной записи, которая открыта на сайте mos.ru на две недели вперед.
Москвичи смогут сделать прививку, если им от 18 до 60 лет, у них нет хронических заболеваний, они не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Необходимо также иметь прикрепление к московской поликлинике. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцинация от коронавируса в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Москве стартовала вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку могут те, кто ежедневно контактируют с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудники городских социальных учреждений.

Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19
1 из 7

В Москве стартовала вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку могут те, кто ежедневно контактируют с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудники городских социальных учреждений.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По мере поступления вакцины список категорий лиц, которым будет доступна прививка, станет постепенно расширяться, и в конечном счете вакцинироваться сможет любой житель столицы.

Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19
2 из 7

По мере поступления вакцины список категорий лиц, которым будет доступна прививка, станет постепенно расширяться, и в конечном счете вакцинироваться сможет любой житель столицы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике.

Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.

Медработник вводит вакцину в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19
3 из 7

Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике.

Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00, запись доступна на две недели вперед.

До конца года столичные власти планируют открыть 170 центров вакцинации.

Медработник вводит вакцину в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19
4 из 7

В столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00, запись доступна на две недели вперед.

До конца года столичные власти планируют открыть 170 центров вакцинации.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую запишут автоматически, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.

На вакцинацию потребуется не менее часа свободного времени: десять минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут — наблюдение после прививки.

Медработник и пациент в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19
5 из 7

Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую запишут автоматически, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.

На вакцинацию потребуется не менее часа свободного времени: десять минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут — наблюдение после прививки.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Поставившие прививку москвичи получат сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.

Медработник демонстрирует Сертификат о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19
6 из 7

Поставившие прививку москвичи получат сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Собираясь на вакцинацию, необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации.

Медработник вводит вакцину в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19
7 из 7

Собираясь на вакцинацию, необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 7

В Москве стартовала вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку могут те, кто ежедневно контактируют с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудники городских социальных учреждений.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 7

По мере поступления вакцины список категорий лиц, которым будет доступна прививка, станет постепенно расширяться, и в конечном счете вакцинироваться сможет любой житель столицы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 7

Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике.

Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 7

В столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00, запись доступна на две недели вперед.

До конца года столичные власти планируют открыть 170 центров вакцинации.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 7

Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую запишут автоматически, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.

На вакцинацию потребуется не менее часа свободного времени: десять минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут — наблюдение после прививки.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 7

Поставившие прививку москвичи получат сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 7

Собираясь на вакцинацию, необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
 
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