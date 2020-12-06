https://ria.ru/20201206/tramp-1587928815.html

Экс-глава агентства по кибербезопасности обвинил Трампа в дезинформации

Экс-глава агентства по кибербезопасности обвинил Трампа в дезинформации

Бывший ведущий специалист по безопасности выборов в администрации Дональда Трампа Крис Кребс обвинил главу государства в дезинформации относительно результатов... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T20:19

2020-12-06T20:19

2020-12-06T20:19

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

министерство юстиции сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Бывший ведущий специалист по безопасности выборов в администрации Дональда Трампа Крис Кребс обвинил главу государства в дезинформации относительно результатов голосования.Трамп накануне выступил перед сторонниками в Джорджии и заявил, что выигрывает выборы, которые у него хотят "украсть" демократы. Предварительные результаты говорят об обратном.По заявлению Кребса в Twitter, речь Трампа - это "активная, скоординированная кампания по дезинформации по подрыву доверия к нашим выборам"."Не знаю, намеренно это, либо же речь идет о добровольной слепоте, но результаты выборов ясны. Ключевые штаты на протяжении последних нескольких дней сертифицировали (результаты)… Эта гонка завершена, надо готовиться к (инаугурации) 20 января и следующей администрации", - сказал Кребс в эфире CBS.Кребс занимал пост главы агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA), которое отвечало за безопасность выборов. Трамп уволил его в ноябре, после того как агентство заявило об отсутствии крупных нарушений на выборах. Аналогичное заявление сделало министерство юстиции США.

https://ria.ru/20201206/tramp-1587864093.html

https://ria.ru/20201203/bayden-1587393110.html

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дональд трамп, министерство юстиции сша, в мире