https://ria.ru/20201206/tramp-1587864597.html

Трамп заявил, что возврат в Парижское соглашение даст преимущество России

Трамп заявил, что возврат в Парижское соглашение даст преимущество России

Президент США Дональд Трамп заявил, что возврат США в Парижское соглашение даст России и КНР преимущество перед Америкой. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T04:21

2020-12-06T04:21

2020-12-06T04:21

россия

дональд трамп

китай

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что возврат США в Парижское соглашение даст России и КНР преимущество перед Америкой.Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, все больше в энергопоставках должна быть доля возобновляемых источников энергии.

https://ria.ru/20201104/vybory-1582998752.html

россия

китай

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, китай, сша, в мире