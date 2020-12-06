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Трамп заявил, что возврат в Парижское соглашение даст преимущество России
Трамп заявил, что возврат в Парижское соглашение даст преимущество России
Президент США Дональд Трамп заявил, что возврат США в Парижское соглашение даст России и КНР преимущество перед Америкой. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T04:21
2020-12-06T04:21
россия
дональд трамп
китай
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что возврат США в Парижское соглашение даст России и КНР преимущество перед Америкой.Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, все больше в энергопоставках должна быть доля возобновляемых источников энергии.
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россия, дональд трамп, китай, сша, в мире

Трамп заявил, что возврат в Парижское соглашение даст преимущество России

04:21 06.12.2020
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что возврат США в Парижское соглашение даст России и КНР преимущество перед Америкой.
"Мы заплатим триллионы и триллионы долларов. У России большое преимущество перед нами, они начинают с давних времен, когда воздух был очень грязный, это был их стандарт. Китай не начинает участвовать с 2030 года. А мы начинаем немедленно. Подумайте, каких денег это будет стоить", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Джорджии.
Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, все больше в энергопоставках должна быть доля возобновляемых источников энергии.
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