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Трамп заявил, что демократы поведут страну к коммунизму

Трамп заявил, что демократы поведут страну к коммунизму

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что демократы, если получат большинство в сенате, поведут страну к коммунизму. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T03:49

2020-12-06T03:49

2020-12-06T05:46

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что демократы, если получат большинство в сенате, поведут страну к коммунизму."Избиратели Джорджии определят, будут ли наши дети жить при социализме или в свободной стране", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Джорджии.Кому достанется контроль над верхней палатой конгресса США, решится в ходе второго тура сенатских выборов в двух округах Джорджии 5 января. Если демократы получат большинство, то, контролируя Белый дом и палату представителей, они смогут проводить амбициозные политические меры. Напротив, если республиканцы сохранят контроль над сенатом, они получат возможность во многом блокировать начинания демократов в президентство Джо Байдена.

сша

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире