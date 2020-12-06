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Тиньков дал россиянам "трогательный совет"
Тиньков дал россиянам "трогательный совет"
Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков рассказал в Instagram о восстановлении после операции по трансплантации костного мозга и... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T17:28
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков рассказал в Instagram о восстановлении после операции по трансплантации костного мозга и посоветовал подписчикам ценить каждый день."Наслаждайтесь каждым днем своей жизни, это не повторится, за последние 14 месяцев в кровати я это понял", — написал бизнесмен.По словам Тинькова, врачи прогнозируют его полное восстановление в середине 2021 года, но сроки постоянно "двигаются"."Да, болезнь оказалась долгая, сложная и противная. Если бы не моя спортивная подготовка, непонятно, как и бороться, так что занимайтесь спортом!" — дал он еще один совет.В комментариях бизнесмену пожелали скорейшего восстановления."Сильные слова сильного человека", — восхитился один из подписчиков."Выздоравливайте, Олег! Тронули ваши слова о том, что нужно ценить каждый день", — написал другой пользователь."Подаете пример людям, что нельзя терять надежду!" — отметили в комментариях.В марте Олег Тиньков заявил, что болен лейкемией в острой форме. В июле ему успешно провели трансплантацию без хирургического вмешательства — донорский материал передали переливанием крови.
https://ria.ru/20200726/1574947113.html
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олег тиньков, соцсети, в мире

Тиньков дал россиянам "трогательный совет"

17:28 06.12.2020 (обновлено: 19:10 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель Совета директоров "Тинькофф Банк" Олег Тиньков
Председатель Совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков рассказал в Instagram о восстановлении после операции по трансплантации костного мозга и посоветовал подписчикам ценить каждый день.
"Наслаждайтесь каждым днем своей жизни, это не повторится, за последние 14 месяцев в кровати я это понял", — написал бизнесмен.
По словам Тинькова, врачи прогнозируют его полное восстановление в середине 2021 года, но сроки постоянно "двигаются".
"Да, болезнь оказалась долгая, сложная и противная. Если бы не моя спортивная подготовка, непонятно, как и бороться, так что занимайтесь спортом!" — дал он еще один совет.
Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 26.07.2020
26 июля, 18:02
Олег Тиньков показал видео трансплантации костного мозга
В комментариях бизнесмену пожелали скорейшего восстановления.
"Сильные слова сильного человека", — восхитился один из подписчиков.
"Выздоравливайте, Олег! Тронули ваши слова о том, что нужно ценить каждый день", — написал другой пользователь.
"Подаете пример людям, что нельзя терять надежду!" — отметили в комментариях.
В марте Олег Тиньков заявил, что болен лейкемией в острой форме. В июле ему успешно провели трансплантацию без хирургического вмешательства — донорский материал передали переливанием крови.
Председатель совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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