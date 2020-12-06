https://ria.ru/20201206/swift-1587890103.html
Экс-премьер Украины ответил Кравчуку на призыв отключить Россию от SWIFT
Экс-премьер Украины ответил Кравчуку на призыв отключить Россию от SWIFT
Экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Леонид Кравчук должен требовать выполнения Минских... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T13:09
2020-12-06T13:09
2020-12-06T14:08
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донбасс
леонид кравчук
николай азаров (политик)
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Леонид Кравчук должен требовать выполнения Минских соглашений, которые Украина не выполняет. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в беседе с "Говорит Москва".Так он прокомментировал предложение Кравчука исключить Россию из международной расчетной системы SWIFT.Бывший премьер также призвал меньше обращать внимания на высказывания, которые делают люди, подобные Кравчуку.Ранее глава делегации Киева предложил отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT. По словам политика, Киев потребует ввести такие меры против России после новогодних праздников, если ситуация в Донбассе не будет урегулирована.
https://ria.ru/20201206/swift--1587878270.html
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россия, swift, донбасс, леонид кравчук, николай азаров (политик), киев, украина, в мире