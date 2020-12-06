Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201206/swift-1587890103.html
Экс-премьер Украины ответил Кравчуку на призыв отключить Россию от SWIFT
Экс-премьер Украины ответил Кравчуку на призыв отключить Россию от SWIFT
Экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Леонид Кравчук должен требовать выполнения Минских... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T13:09
2020-12-06T14:08
россия
swift
донбасс
леонид кравчук
николай азаров (политик)
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151947/95/1519479531_0:219:2862:1829_1400x0_80_0_0_8e9cc95f8eb131f1950bbffd0260f3c7.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Леонид Кравчук должен требовать выполнения Минских соглашений, которые Украина не выполняет. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в беседе с "Говорит Москва".Так он прокомментировал предложение Кравчука исключить Россию из международной расчетной системы SWIFT.Бывший премьер также призвал меньше обращать внимания на высказывания, которые делают люди, подобные Кравчуку.Ранее глава делегации Киева предложил отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT. По словам политика, Киев потребует ввести такие меры против России после новогодних праздников, если ситуация в Донбассе не будет урегулирована.
https://ria.ru/20201206/swift--1587878270.html
россия
донбасс
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151947/95/1519479531_66:0:2797:2048_1400x0_80_0_0_9a8b8d383cc5890b6d073a05b1f52542.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, swift, донбасс, леонид кравчук, николай азаров (политик), киев, украина, в мире

Экс-премьер Украины ответил Кравчуку на призыв отключить Россию от SWIFT

13:09 06.12.2020 (обновлено: 14:08 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНиколай Азаров во время пресс-конференции свидетелей со стороны бывшего президента Украины Виктора Януковича. 26 апреля 2018
Николай Азаров во время пресс-конференции свидетелей со стороны бывшего президента Украины Виктора Януковича. 26 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Леонид Кравчук должен требовать выполнения Минских соглашений, которые Украина не выполняет. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в беседе с "Говорит Москва".
Так он прокомментировал предложение Кравчука исключить Россию из международной расчетной системы SWIFT.

"Он может что угодно требовать, но это все пустое абсолютно. Очередная болтовня, и за этой болтовней ничего не стоит", — отметил Азаров.

Бывший премьер также призвал меньше обращать внимания на высказывания, которые делают люди, подобные Кравчуку.
Ранее глава делегации Киева предложил отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT. По словам политика, Киев потребует ввести такие меры против России после новогодних праздников, если ситуация в Донбассе не будет урегулирована.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
10:52
"Себя потешить". Бальбек прокомментировал идею отключить Россию от SWIFT
 
РоссияSWIFTДонбассЛеонид КравчукНиколай Азаров (политик)КиевУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:11В "Бутырке" умер фигурант дела о взятке чиновнику Минпромторга
17:03На ферме в Англии уничтожили более 30 тысяч индеек из-за птичьего гриппа
16:57В Самарской области при падении крана в Волгу погибли два человека
16:56В Иране подтвердили версию об использовании спутника при убийстве ученого
16:51На побережье Каспийского моря нашли 17 мертвых тюленей
16:35Протестующие в Кишиневе выдвинули требования к правительству
16:32В Москве скорая помощь перевернулась при ДТП
16:26Зеленский приехал в Донбасс
16:26Сатановский оценил признание в грин-картах США уроженцев Курил японцами
16:22Офтальмолог предупредила о "колониях микробов" в контактных линзах
16:19Правозащитники заявили о более 40 задержанных на протестах в Белоруссии
16:15Врач предупредила о неочевидном последствии заражения коронавирусом
16:14В Петербурге арестовали убившего бабушку подростка
16:08Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, в которую выстрелил полицейский
16:06США заявили, что достигли "непростого сдерживания" Ирана на море
16:02В Югре Ми-8 с восемью пассажирами совершил вынужденную посадку
15:36Замглавы Минпросвещения оценил вероятность введения постоянной удаленки
15:21СМИ: журналистка телеканала "Россия" пострадала в московской кальянной
15:20Пушков оценил вероятность реализации карабахского сценария в Донбассе
15:17Греф объяснил появление "смешной штучки" на своем планшете
Лента новостейМолния