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"Себя потешить". Бальбек прокомментировал идею отключить Россию от SWIFT
"Себя потешить". Бальбек прокомментировал идею отключить Россию от SWIFT
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал предложение бывшего президента Украины Леонида Кравчука отключить Россию от... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T10:52
2020-12-06T10:52
руслан бальбек
донбасс
леонид кравчук
госдума рф
украина
в мире
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал предложение бывшего президента Украины Леонида Кравчука отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT, назвав заявление "хайпом".Ранее глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, бывший президент Украины Леонид Кравчук предложил отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT. По его словам, после новогодних праздников Киев потребует введения против России такой меры, если ситуация в Донбассе не будет урегулирована.Депутат заявил, что в 2014 году между Россией и Западом произошёл политический кризис, последствия которого многие иностранные компании не пережили. По его словам, остальные до сих пор "зализывают" финансовые дыры."И все из-за того, что толпа, одурманенная фальшивыми идеями, устроила госпереворот на Украине. Но ведь это неудобная правда для экс-президента, которому каждая новая власть даёт пинка, чтобы он не лез в её дела", - отметил депутат.
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руслан бальбек, донбасс, леонид кравчук, госдума рф, украина, в мире

"Себя потешить". Бальбек прокомментировал идею отключить Россию от SWIFT

10:52 06.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал предложение бывшего президента Украины Леонида Кравчука отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT, назвав заявление "хайпом".
Ранее глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, бывший президент Украины Леонид Кравчук предложил отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT. По его словам, после новогодних праздников Киев потребует введения против России такой меры, если ситуация в Донбассе не будет урегулирована.
"Отстраненный от реальной власти Кравчук нашёл себя в разработке фантастических антироссийских проектов. Все, что бы он ни озвучил в отношении России, не имеет ничего общего с реальностью: то он какие-то переговоры затевает, то предлагает минские соглашения переписать, то призывает запад в помощники, а на деле - краткосрочный пиар в масс-медиа, чтобы себя любимого потешить. Вот и сейчас мы видим заявления глобального масштаба и откровенный хайп", - сказал РИА Новости Бальбек.
Депутат заявил, что в 2014 году между Россией и Западом произошёл политический кризис, последствия которого многие иностранные компании не пережили. По его словам, остальные до сих пор "зализывают" финансовые дыры.
"И все из-за того, что толпа, одурманенная фальшивыми идеями, устроила госпереворот на Украине. Но ведь это неудобная правда для экс-президента, которому каждая новая власть даёт пинка, чтобы он не лез в её дела", - отметил депутат.
Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 13:36Протесты в Белоруссии
Тихановская хочет отключить Минск от SWIFT
 
Руслан БальбекДонбассЛеонид КравчукГосдума РФУкраинаВ мире
 
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