"Себя потешить". Бальбек прокомментировал идею отключить Россию от SWIFT
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал предложение бывшего президента Украины Леонида Кравчука отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT, назвав заявление "хайпом".
Ранее глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, бывший президент Украины Леонид Кравчук предложил отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT. По его словам, после новогодних праздников Киев потребует введения против России такой меры, если ситуация в Донбассе не будет урегулирована.
"Отстраненный от реальной власти Кравчук нашёл себя в разработке фантастических антироссийских проектов. Все, что бы он ни озвучил в отношении России, не имеет ничего общего с реальностью: то он какие-то переговоры затевает, то предлагает минские соглашения переписать, то призывает запад в помощники, а на деле - краткосрочный пиар в масс-медиа, чтобы себя любимого потешить. Вот и сейчас мы видим заявления глобального масштаба и откровенный хайп", - сказал РИА Новости Бальбек.
Депутат заявил, что в 2014 году между Россией и Западом произошёл политический кризис, последствия которого многие иностранные компании не пережили. По его словам, остальные до сих пор "зализывают" финансовые дыры.
"И все из-за того, что толпа, одурманенная фальшивыми идеями, устроила госпереворот на Украине. Но ведь это неудобная правда для экс-президента, которому каждая новая власть даёт пинка, чтобы он не лез в её дела", - отметил депутат.
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