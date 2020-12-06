https://ria.ru/20201206/swift--1587878270.html

"Себя потешить". Бальбек прокомментировал идею отключить Россию от SWIFT

"Себя потешить". Бальбек прокомментировал идею отключить Россию от SWIFT

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал предложение бывшего президента Украины Леонида Кравчука отключить Россию от... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T10:52

2020-12-06T10:52

2020-12-06T10:52

руслан бальбек

донбасс

леонид кравчук

госдума рф

украина

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал предложение бывшего президента Украины Леонида Кравчука отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT, назвав заявление "хайпом".Ранее глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, бывший президент Украины Леонид Кравчук предложил отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT. По его словам, после новогодних праздников Киев потребует введения против России такой меры, если ситуация в Донбассе не будет урегулирована.Депутат заявил, что в 2014 году между Россией и Западом произошёл политический кризис, последствия которого многие иностранные компании не пережили. По его словам, остальные до сих пор "зализывают" финансовые дыры."И все из-за того, что толпа, одурманенная фальшивыми идеями, устроила госпереворот на Украине. Но ведь это неудобная правда для экс-президента, которому каждая новая власть даёт пинка, чтобы он не лез в её дела", - отметил депутат.

https://ria.ru/20201116/tikhanovskaya-1584826863.html

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руслан бальбек, донбасс, леонид кравчук, госдума рф, украина, в мире