https://ria.ru/20201206/strimery-1587838190.html

Полный треш. Издевательства стримеров в прямом эфире перешли все границы

Полный треш. Издевательства стримеров в прямом эфире перешли все границы

"Пососать палец на ноге — 2,5 тысячи. Сесть на бутылку — три. Выпить рюмку уксуса — пять". Это "прейскурант" одного из треш-стримов — прямого эфира, во время... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T08:00

2020-12-06T08:00

2020-12-06T09:40

криминал

кирилл кабанов

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

брянская область

соцсети

общество

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Анастасия Гнединская. "Пососать палец на ноге — 2,5 тысячи. Сесть на бутылку — три. Выпить рюмку уксуса — пять". Это "прейскурант" одного из треш-стримов — прямого эфира, во время которого блогеры сами выполняют унизительные задания или издеваются над гостями. Ради лайков, и прежде всего их рублевого эквивалента, они готовы надеть мамины трусы на голову, заставить человека пить мочу или закопать живьем. Второго декабря во время одной из таких трансляций умерла 27-летняя жительница Краснодара Валентина Г. Стример Станислав Решетняк сперва избил подругу, потом выставил на мороз в нижнем белье. Даже когда девушка умирала, камеру не выключал. И еще несколько часов вел эфир из комнаты, где лежал труп. Как далеко эти люди зайдут ради денег, кто им платит и можно ли это остановить? Обозреватель РИА Новости изучила мир тех, кто зарабатывает на унижениях в онлайне."Я твой хозяин"Темная комната. Перед монитором — два парня и девушка. У одного на коленях таз. Он отхлебывает из полуторалитровой бутылки желтую тягучую жидкость — подсолнечное масло. Подавляет рвотный рефлекс. Делает еще глоток. Опять тянется к ведру. "Не сплевывай, Толян, не сплевывай", — инструктирует блондин с татуировками на руках. Это Станислав Решетняк, чье фото после стрима с умершей подругой разошлось по интернету.Масло нужно допить до конца: за это заплачено. Кто-то из зрителей перечислил пожертвование — донат. В углу экрана светятся другие задания. За три тысячи рублей Толик выпьет мочу, за пять — набьет тату. По своей воле он это делает или нет, непонятно. Но, по информации из стрима, парень лежал в психиатрической клинике.Впрочем, это одна из самых безобидных трансляций на канале Решетняка. Во время другой он бьет мужчину по лицу со словами: "Я твой хозяин". Тот защищается, плачет. Еще один эфир — блогер прижал девушку к полу и отвешивает ей пощечины. В правом верхнем углу — счетчик донатов. Собрали 21 586 рублей: "На бухлишко".Стрим в ночь на 2 декабря тоже довольно быстро перерос в драку. Сперва сама Валентина (с блогером она год сожительствовала) схватилась за нож. Решетняк ответил. После чего выгнал почти голую подругу на мороз и не впускал до утра. Когда понял, что у девушки "белые губы", попытался сделать искусственное дыхание, но отвлекся на звук пришедшего в чат сообщения. Лайки важнее. Окоченевшая Валентина лежала на диване, а он картинно плакал на камеру: "Если этот человек оживет, я буду с ним до конца своей жизни…"Экспертиза установила: у потерпевшей — закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, гематома на лице. И следы наркотических препаратов в крови. Четвертого декабря блогера арестовали на два месяца за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью."В мире треш-стримов у всего есть цена"На канале у Решетняка — чуть больше семи тысяч подписчиков. Но алкостримы с избиениями, скандалами и пьяными слезами приносили по 150-200 тысяч ежемесячно. Так утверждает его знакомый. "Стас сперва стримил игры (проходил их в прямом эфире. — Прим. ред.). Но быстро понял, что денег на этом не поднимешь. Ведь хорошо платят только за треш", — рассказывает стример Кирилл З. (в тексте мы сознательно не указываем реальные ники и имена героев — не хотим, чтобы люди заходили на их страницы).Решетняк, по словам приятеля, не брезговал ничем. "Один раз, например, набил тату на лицо инвалиду, часто издевался над людьми. Потом потратил тысяч сто себе на татуировки. Девушкам такое нравится. Искал их на "Тиндере" и приглашал на прямые трансляции. Это принесло успех — на девчонок хорошо смотрят".Задания поступали разные. Так, за три тысячи предлагали сесть на бутылку, за несколько десятков — вступить в интимную связь на камеру. "Девушек он использовал как рабочий материал, часто избивал. Они писали заявления, но в итоге истории заминали", — говорит Кирилл. Сам он тоже транслирует шок-контент, но иного толка. К примеру, однажды устроил двадцатидневную пьянку: арендовал дом, пригласил друзей. Камеру не выключал даже ночью. "Зачем народу на это смотреть? Ну, может, кто-то не позволяет себе так оторваться. А интересно же — как реалити-шоу", — объясняет он.Кирилл уверяет: на насилие и унижение сейчас не пойдет. "Если честно, я вообще челленджи (так называются такие задания. — Прим. ред.) не люблю. Считаю, публику можно привлечь и так. Но в мире треш-стримов у всего есть своя цена"."Управляет людьми, как марионетками"Самостоятельно задания выполняют редко. Чаще находят подопытных, готовых терпеть унижения — так называемых персонажей. Часто это люди с ментальными отклонениями либо алкоголики. Самый известный "стрим-раб" — Валентин. С 2017 года он кочует от одного блогера к другому. Ему плюют в глаза смесью водки и кетчупа, засыпают углями для мангала, разбивают о голову яйца. Иногда после таких унижений Валентин плачет, иногда — падает на пол и отключается. Мужчина страдает алкоголизмом, гидроцефалией, у него случаются эпилептические припадки. Однако стримеров это не останавливает.Запись от 25 мая 2020 года. Пьяного Валентина поднимают с кровати и бросают в свежевырытую на дачном участке могилу. Жертва пытается встать — его толкают обратно. Затем закапывают. На поверхности только голова. В финале в ногах у подопытного поджигают фейерверк, потом заливают пеной из огнетушителя. Выбравшись из "могилы", мужчина плачет: "Хочу домой". На всякий случай в конце ролика блогеры комментируют: "Это все постановка". Но по реакции "актера" понятно — свою "роль" он не знал.Эту трансляцию, как и многие другие с участием Валентина, вели стримеры S. и A. Летом 2020-го после нескольких публикаций в СМИ и соцсетях ими заинтересовалась полиция. По факту издевательств инициировали проверку. Но довольно быстро прекратили. Как объяснили обозревателю РИА Новости в пресс-службе УМВД по Брянской области, к ним пришел сам Валентин в сопровождении стримеров и адвоката и написал заявление, что участвовал во всех трансляциях добровольно, претензий не имеет.Есть на канале S. и A. другие видео. Например, за донаты они пристают к прохожим с предложениями интимной связи. Самый смак — докопаться с непристойностями до пенсионеров. На экране — "прейскурант" на другие челленджи. За две тысячи готовы устроить "фаер-шоу для бродяги" — видимо, поджечь его. За пять — "потушить сигарету". За пятнадцать — искупаться в фонтане ТЦ.Пообщаться с обозревателем ни S., ни A. не согласились. Последний попросил за интервью деньги. Хотя проблем с финансами у блогеров нет. Как рассказал РИА Новости Юрий, владелец одной из групп во "ВКонтакте", посвященной "творчеству" стримеров, за обычную трансляцию они получают 40 тысяч. За ту, где выполняют челленджи, — до ста.По словам Юрия, у блогеров есть два солидных благодетеля. Они часто придумывают задания, за которые перечисляют крупные суммы. "Один зарабатывает на казино, до общения со стримерами не опускается. Просто управляет людьми, как марионетками. О втором известно меньше. Ходят слухи, что он русский, но живет в США, занимается нефтью. Он донатит очень многих. Иногда помогает просто так, без трансляций. Но часто заказывает челленджи".— Вы с этими людьми общались? Спрашивали, зачем им это?— Со вторым переписывался. Это человек, для которого сто тысяч, как для меня сто рублей. Ему нравится манипулировать людьми, он чувствует собственную значимость. И получает удовольствие от унижения персонажей. Именно он заказал и оплатил битье яиц о голову Вали, предложил вылить на него ведро воды, окунуть в холодную ванну, натянуть трусы до плеч, выгнать на пять минут в подъезд. Но не только это. За сожженную дачу тоже он задонатил.К слову, деньги на адвокатов стримерам также подкидывают преданные фанаты.— Совесть S. и A. не мучает?— Нет. Но они прекрасно понимают, что за стримы можно сесть. Поэтому не переходят в унижениях грань: четко знают, что подпадает под уголовную ответственность, а что — нет."Надел мамины трусы на голову"Треш-стримеры — это не единичные каналы. Настоящая субкультура со своими героями. В конце октября Андрей Б. в прямом эфире несколько раз ударил головой об стол инстаграм-модель. Возбуждено уголовное дело. Начинал Б. со своеобразных "викторин для девушек"— задавал им пошлые вопросы, если не отвечали, снимали одежду. Потом переключился на вечеринки в башне "Федерация" в Москве-Сити, где участники пускались во все тяжкие.Другой активно посещаемый канал создали два заключенных. Один был ведущим, второй — подопытным. Задания непритязательные: хук в лицо, удар шваброй. Тем не менее на ресурс подписались более полумиллиона человек. "Карьеру" прервала внезапная смерть одного из героев.Еще один популярный дуэт — Л.и Г., мать и сын. Обычно мама рассказывает несмешные анекдоты и собирает донаты на пивко. Стакан — 500 рублей. Во время одного из эфиров Г. надел трусы родительницы на голову, во время другого избил ее. УМВД по Челябинской области инициировало проверку. Но ее довольно быстро свернули — мать объяснила, что претензий к сыну не имеет."Привлекать к ответственности нужно и зрителей"Как объяснил адвокат Антон Самоха, привлечь таких персонажей к ответственности сложно: большинство заданий "жертвы" выполняют добровольно. "Но то, что стример кому-то платит, а затем избивает, не отменяет состава правонарушения. К примеру, по статье 6.1.1 КоАП "Побои" административное дело могут возбудить и без заявления потерпевшего. Однако если нет телесных повреждений, доказать виновность непросто".Если же человек попал в больницу или снял побои, начинают уголовное расследование. В этом случае собрать доказательную базу легче. "В стримах часто встречаются сценарии, связанные с вторжением в интимное пространство жертвы. Тогда дело заводят по статье 137 УК РФ — "Нарушение неприкосновенности частной жизни", либо по статье 242 — "Создание материалов порнографического характера", — объясняет адвокат.Что касается обливания зеленкой и разбивания яиц о голову — формально эти действия можно отнести к оскорблению. Но без заявления потерпевшего, считает Самоха, перспектив немного.Не все просто и с блокировкой подобных трансляций. В Роскомнадзоре на запрос РИА Новости ответили, что во внесудебном порядке ограничивают доступ к категориям, указанным в федеральном законе № 149-ФЗ. В перечне запрещенной — информация, направленная на вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, представляющие угрозу для жизни или здоровья. Решения об ограничении доступа принимает Росмолодежь. "В первую очередь речь идет о пропаганде таких опасных увлечений, как руфинг, зацепинг, диггерство. Если материалы треш-стримеров содержат этот контент, они блокируются на основании решения Росмолодежи. В иных случаях ограничение доступа возможно по постановлению суда. Исковые заявления уполномочены подавать органы прокуратуры".Вместе с тем Роскомнадзор поддержал бы законодательные меры, предполагающие совместные усилия государства и соцсетей в борьбе с социально опасным контентом. Но для этого, подчеркнули в ведомстве, нужно "законодательно закрепить обязанность соцсетей вести мониторинг и удалять зловредную информацию". И четко прописать, что размещать можно, а что — нет.Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов считает, что привлекать к ответственности нужно не только треш-стримеров, но и зрителей: "Ведь они тоже участвуют в процессе, фактически провоцируют". В качестве примера эксперт привел механизм борьбы с распространением детской порнографии в некоторых странах.Кроме того, Кабанов призвал расширить полномочия Роскомнадзора по блокировке опасных ресурсов и найти общий "правовой" язык с западными интернет-площадками. "Сейчас они фактически не подчинены нашему законодательству".В процессе подготовки материала мы пообщались со многими зрителями треш-стримов. Все они понимают: контент аморальный, но готовы платить и смотреть, "потому что это отвлекает". И даже то, что герои — психически нездоровые люди, их не смущает.Не чувствует себя виноватым и Решетняк. В Раменском суде во время избрания меры пресечения он заявил: смерть Вали — случайность. Видео лайков не набрало. Донаты, вероятно, в ближайшее время тоже будут нерегулярные — в виде передачек.

https://ria.ru/20201202/otnosheniya-1587404182.html

https://ria.ru/20201022/bloger-1580972831.html

https://ria.ru/20201119/vecherinka-1585273158.html

https://ria.ru/20201029/blogery-1581980262.html

https://ria.ru/20201019/bloger-1580477757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

криминал, кирилл кабанов, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), брянская область, соцсети, общество