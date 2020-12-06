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Кинолог назвал главные команды, которым следует обучить собаку
Кинолог назвал главные команды, которым следует обучить собаку
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, каким командам необходимо обучить собаку в первую очередь, чтобы... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T03:02
2020-12-06T05:44
россия
владимир голубев
общество
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, каким командам необходимо обучить собаку в первую очередь, чтобы обеспечить комфорт хозяина и окружающих, а в иных случаях спасти жизнь животного.Самой важной командой кинолог назвал "Фу!" или "Нельзя!". "Если ваша собака четко знает эту команду, то это поможет предотвратить попытки сорваться с поводка и подобрать что-то опасное во время прогулки, а также прекратить проявление агрессивного поведения. Как только собака делает что-то нежелательное, нужно немедленно строгим и громким голосом дать понять собаке, что вы недовольны ее поведением, возможно, придется воздействовать резким рывком поводка, если собака игнорирует вашу команду. После того как собака прекратила нежелательное действие, ее надо немедленно похвалить", - рассказал кинолог.Следующая по важности команда, отметил Голубев, - "Дай!" или "Отдай!". Она тесно связана с предыдущей и пригодится, если собака по время прогулки обнаружила подкинутый догхантерами предмет. "После команды животное должно отдать вам то, что держит в зубах, даже если это лакомство. Разучивать команду можно с игрушкой, пусть пес ее потянет. Подайте команду и ждите, пока он ослабит хватку и захочет отпустить игрушку, а потом активно хвалите его за это. Не тяните предмет на себя, иначе животное будет еще больше сопротивляться и запомнит, что нужно только тянуть", - сказал он.Во время прогулок, если необходимо отвлечь внимание животного от раздражителя, пригодится команда "Ко мне!". А для безопасной прогулки и поездок в общественном транспорте пес должен знать "Рядом!", отметил Голубев.За четкое выполнение команд кинолог советует каждый раз хвалить собаку и угощать ее лакомством.Еще одной важной он назвал команду "Стоять!". "Эта команда очень полезна в критических ситуациях, когда неподвижность собаки помогает избежать опасных ситуаций, например, конфликтов с другими собаками или внезапно выезжающего автомобиля или велосипедиста. Когда вы произносите эту команду, животное должно немедленно остановиться и не менять позы. Собака должна идеально знать и выполнять эту команду", - отметил кинолог.По его словам, знание этих базовых команд позволит не только комфортно существовать с собакой, но и уберечь её от несчастных случаев. Они гарантируют, что в случае экстренной ситуации собака будет вести себя правильно.
https://ria.ru/20201129/sobaki-1586798627.html
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россия, владимир голубев, общество

Кинолог назвал главные команды, которым следует обучить собаку

03:02 06.12.2020 (обновлено: 05:44 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСобаки породы бигль во время тренировки собак
Собаки породы бигль во время тренировки собак - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, каким командам необходимо обучить собаку в первую очередь, чтобы обеспечить комфорт хозяина и окружающих, а в иных случаях спасти жизнь животного.

"Знание и отработка основных команд – это залог безупречного поведения и безопасности вашей собаки. Даже если вы не планируете участвовать в выставках и состязаниях, не нужно пренебрегать дрессировкой. В экстренных случаях знание команд может спасти жизнь собаке. Благодаря им питомец во время прогулки не съест случайно что-то отравленное и не бросится под колеса проезжающей машины, потому что он знает, как нужно себя вести", - сообщил Голубев.

Самой важной командой кинолог назвал "Фу!" или "Нельзя!". "Если ваша собака четко знает эту команду, то это поможет предотвратить попытки сорваться с поводка и подобрать что-то опасное во время прогулки, а также прекратить проявление агрессивного поведения. Как только собака делает что-то нежелательное, нужно немедленно строгим и громким голосом дать понять собаке, что вы недовольны ее поведением, возможно, придется воздействовать резким рывком поводка, если собака игнорирует вашу команду. После того как собака прекратила нежелательное действие, ее надо немедленно похвалить", - рассказал кинолог.
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Следующая по важности команда, отметил Голубев, - "Дай!" или "Отдай!". Она тесно связана с предыдущей и пригодится, если собака по время прогулки обнаружила подкинутый догхантерами предмет. "После команды животное должно отдать вам то, что держит в зубах, даже если это лакомство. Разучивать команду можно с игрушкой, пусть пес ее потянет. Подайте команду и ждите, пока он ослабит хватку и захочет отпустить игрушку, а потом активно хвалите его за это. Не тяните предмет на себя, иначе животное будет еще больше сопротивляться и запомнит, что нужно только тянуть", - сказал он.
Во время прогулок, если необходимо отвлечь внимание животного от раздражителя, пригодится команда "Ко мне!". А для безопасной прогулки и поездок в общественном транспорте пес должен знать "Рядом!", отметил Голубев.
За четкое выполнение команд кинолог советует каждый раз хвалить собаку и угощать ее лакомством.
Еще одной важной он назвал команду "Стоять!". "Эта команда очень полезна в критических ситуациях, когда неподвижность собаки помогает избежать опасных ситуаций, например, конфликтов с другими собаками или внезапно выезжающего автомобиля или велосипедиста. Когда вы произносите эту команду, животное должно немедленно остановиться и не менять позы. Собака должна идеально знать и выполнять эту команду", - отметил кинолог.
По его словам, знание этих базовых команд позволит не только комфортно существовать с собакой, но и уберечь её от несчастных случаев. Они гарантируют, что в случае экстренной ситуации собака будет вести себя правильно.
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