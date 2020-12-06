https://ria.ru/20201206/sobaki-1587863196.html

Кинолог назвал главные команды, которым следует обучить собаку

Кинолог назвал главные команды, которым следует обучить собаку

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, каким командам необходимо обучить собаку в первую очередь, чтобы... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T03:02

2020-12-06T03:02

2020-12-06T05:44

россия

владимир голубев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587738995_0:0:3056:1718_1400x0_80_0_0_10b8ee0db58d55e480a8a101cf2bc794.jpg

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, каким командам необходимо обучить собаку в первую очередь, чтобы обеспечить комфорт хозяина и окружающих, а в иных случаях спасти жизнь животного.Самой важной командой кинолог назвал "Фу!" или "Нельзя!". "Если ваша собака четко знает эту команду, то это поможет предотвратить попытки сорваться с поводка и подобрать что-то опасное во время прогулки, а также прекратить проявление агрессивного поведения. Как только собака делает что-то нежелательное, нужно немедленно строгим и громким голосом дать понять собаке, что вы недовольны ее поведением, возможно, придется воздействовать резким рывком поводка, если собака игнорирует вашу команду. После того как собака прекратила нежелательное действие, ее надо немедленно похвалить", - рассказал кинолог.Следующая по важности команда, отметил Голубев, - "Дай!" или "Отдай!". Она тесно связана с предыдущей и пригодится, если собака по время прогулки обнаружила подкинутый догхантерами предмет. "После команды животное должно отдать вам то, что держит в зубах, даже если это лакомство. Разучивать команду можно с игрушкой, пусть пес ее потянет. Подайте команду и ждите, пока он ослабит хватку и захочет отпустить игрушку, а потом активно хвалите его за это. Не тяните предмет на себя, иначе животное будет еще больше сопротивляться и запомнит, что нужно только тянуть", - сказал он.Во время прогулок, если необходимо отвлечь внимание животного от раздражителя, пригодится команда "Ко мне!". А для безопасной прогулки и поездок в общественном транспорте пес должен знать "Рядом!", отметил Голубев.За четкое выполнение команд кинолог советует каждый раз хвалить собаку и угощать ее лакомством.Еще одной важной он назвал команду "Стоять!". "Эта команда очень полезна в критических ситуациях, когда неподвижность собаки помогает избежать опасных ситуаций, например, конфликтов с другими собаками или внезапно выезжающего автомобиля или велосипедиста. Когда вы произносите эту команду, животное должно немедленно остановиться и не менять позы. Собака должна идеально знать и выполнять эту команду", - отметил кинолог.По его словам, знание этих базовых команд позволит не только комфортно существовать с собакой, но и уберечь её от несчастных случаев. Они гарантируют, что в случае экстренной ситуации собака будет вести себя правильно.

https://ria.ru/20201129/sobaki-1586798627.html

https://ria.ru/20201121/priyut-1585630379.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир голубев, общество