https://ria.ru/20201206/smert-v-pryamom-efire-attraktsion-ili-stechenie-obstoyatelstv-1587884217.html

Смерть в прямом эфире: аттракцион или стечение обстоятельств?

Смерть в прямом эфире: аттракцион или стечение обстоятельств?

Блогер Reeflay во время стрима обнаружил, что его подруга не подает признаков жизни. Герои этого жуткого видео – представители субкультуры треш-стримов. Участники таких трансляций за деньги выполняют различные, как правило, унизительные задания.

2020-12-06T11:49

2020-12-06T11:49

2020-12-06T11:49

екатерина диденко

блогер

видео

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Это не первый случай смерти в прямом эфире. Почти год назад на вечеринке в честь дня рождения инста-мамы Екатерины Диденко прямо во время съемки погибли три человека. В 2016 году стала громкой история двух подростков, обстрелявших полицейских и убивших себя в прямом эфире.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Смерть в прямом эфире: аттракцион или стечение обстоятельств? Блогер Reeflay во время стрима обнаружил, что его подруга не подает признаков жизни. Герои этого жуткого видео – представители субкультуры треш-стримов. Участники таких трансляций за деньги выполняют различные, как правило,унизительные задания. Это не первый случай смерти в прямом эфире. Почти год назад на вечеринке в честь дня рождения инста-мамы Екатерины Диденко прямо во время съемки погибли три человека. В 2016 году стала громкой история двух подростков, обстрелявших полицейских и убивших себя в прямом эфире. 2020-12-06T11:49 true PT3M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, екатерина диденко, блогер, видео