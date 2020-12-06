https://ria.ru/20201206/smert-v-pryamom-efire-attraktsion-ili-stechenie-obstoyatelstv-1587884217.html
Смерть в прямом эфире: аттракцион или стечение обстоятельств?
Смерть в прямом эфире: аттракцион или стечение обстоятельств?
Блогер Reeflay во время стрима обнаружил, что его подруга не подает признаков жизни. Герои этого жуткого видео – представители субкультуры треш-стримов. Участники таких трансляций за деньги выполняют различные, как правило, унизительные задания.
2020-12-06T11:49
2020-12-06T11:49
2020-12-06T11:49
екатерина диденко
блогер
видео
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Это не первый случай смерти в прямом эфире. Почти год назад на вечеринке в честь дня рождения инста-мамы Екатерины Диденко прямо во время съемки погибли три человека. В 2016 году стала громкой история двух подростков, обстрелявших полицейских и убивших себя в прямом эфире.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587883744_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_5006a598e6b004623443b500adc211af.jpg
Смерть в прямом эфире: аттракцион или стечение обстоятельств?
Блогер Reeflay во время стрима обнаружил, что его подруга не подает признаков жизни. Герои этого жуткого видео – представители субкультуры треш-стримов. Участники таких трансляций за деньги выполняют различные, как правило,унизительные задания.
Это не первый случай смерти в прямом эфире. Почти год назад на вечеринке в честь дня рождения инста-мамы Екатерины Диденко прямо во время съемки погибли три человека. В 2016 году стала громкой история двух подростков, обстрелявших полицейских и убивших себя в прямом эфире.
2020-12-06T11:49
true
PT3M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, екатерина диденко, блогер, видео
Смерть в прямом эфире: аттракцион или стечение обстоятельств?
Блогер Reeflay во время стрима обнаружил, что его подруга не подает признаков жизни. Герои этого жуткого видео – представители субкультуры треш-стримов. Участники таких трансляций за деньги выполняют различные, как правило, унизительные задания.
2020-12-06T11:49
true
PT3M01S
Смерть в прямом эфире: аттракцион или стечение обстоятельств?
Блогер Reeflay во время стрима обнаружил, что его подруга не подает признаков жизни. Герои этого жуткого видео – представители субкультуры треш-стримов. Участники таких трансляций за деньги выполняют различные, как правило, унизительные задания.