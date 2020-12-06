https://ria.ru/20201206/slezhka-1587866471.html
Британцы высмеяли слежку за российскими кораблями у своих берегов
Британцы высмеяли слежку за российскими кораблями у своих берегов
Таблоид The Daily Mail сообщил о том, что ВМС Великобритании отслеживают российские военные корабли рядом с территориальными водами королевства, сопроводив... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T07:17
2020-12-06T07:17
2020-12-06T14:13
россия
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Таблоид The Daily Mail сообщил о том, что ВМС Великобритании отслеживают российские военные корабли рядом с территориальными водами королевства, сопроводив материал словами "об увеличении военного присутствия России в британских водах". Как ранее сообщили британские военные, в последние дни недели Королевский флот сопроводил девять российских кораблей рядом со своими территориальными водами. В ВМС заверили, что "внимательно отслеживали каждое движение русских".Публикация британского таблоида вызвала активный отклик читателей в комментариях."О нет, русские идут. Они разберутся со всеми нелегальными иммигрантами", — сыронизировал пользователь Thomas Covenant."Откровенное запугивание. Любой может патрулировать международные воды, они делали это годами", — заметил ColdPop2."По крайней мере, их легче заметить, чем резиновую лодку, полную иммигрантов", — пошутил themarshian."Они находятся не "в британских водах", они находятся вблизи британских вод", — указал Crywolf."Королевский флот не может остановить несколько резиновых лодок, я думаю, русские воспользуются своим шансом. По крайней мере, кто-то патрулирует наши воды", — написал MadetoMoan."Во-первых, они не в британских водах. Они находятся в международных водах. Во-вторых, НАТО играет в "военные игры" на российской границе с конца Второй мировой войны. Не поддавайтесь на западную пропаганду", — заявил Robert."Так мы следим за могучим российским флотом, пересекающим Ла-Манш в международных водах, но не видим на наших радарах сотни иммигрантских лодок и катамаранов", — добавил ang.Британские ВМС и ВВС постоянно отслеживают проходы российских кораблей и полеты российских самолетов вблизи Британии. Российские военные не нарушают границ, следуют в международных водах и воздушном пространстве. Все случаи сопровождения завершаются без инцидентов, что подтверждает британская сторона, постоянно отмечающая профессионализм действий россиян.
https://radiosputnik.ria.ru/20200920/velikobritaniya-1577510646.html
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россия, вмс великобритании, нато, великобритания, в мире
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости.
Таблоид The Daily Mail
сообщил о том, что ВМС Великобритании
отслеживают российские
военные корабли рядом с территориальными водами королевства, сопроводив материал словами "об увеличении военного присутствия России в британских водах".
Как ранее сообщили британские военные, в последние дни недели Королевский флот сопроводил девять российских кораблей рядом со своими территориальными водами. В ВМС заверили, что "внимательно отслеживали каждое движение русских".
Публикация британского таблоида вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"О нет, русские идут. Они разберутся со всеми нелегальными иммигрантами", — сыронизировал пользователь Thomas Covenant.
"Откровенное запугивание. Любой может патрулировать международные воды, они делали это годами", — заметил ColdPop2.
"По крайней мере, их легче заметить, чем резиновую лодку, полную иммигрантов", — пошутил themarshian.
"Они находятся не "в британских водах", они находятся вблизи британских вод", — указал Crywolf.
"Королевский флот не может остановить несколько резиновых лодок, я думаю, русские воспользуются своим шансом. По крайней мере, кто-то патрулирует наши воды", — написал MadetoMoan.
"Во-первых, они не в британских водах. Они находятся в международных водах. Во-вторых, НАТО
играет в "военные игры" на российской границе с конца Второй мировой войны. Не поддавайтесь на западную пропаганду", — заявил Robert.
"Так мы следим за могучим российским флотом, пересекающим Ла-Манш в международных водах, но не видим на наших радарах сотни иммигрантских лодок и катамаранов", — добавил ang.
Британские ВМС и ВВС постоянно отслеживают проходы российских кораблей и полеты российских самолетов вблизи Британии. Российские военные не нарушают границ, следуют в международных водах и воздушном пространстве. Все случаи сопровождения завершаются без инцидентов, что подтверждает британская сторона, постоянно отмечающая профессионализм действий россиян.