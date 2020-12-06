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Путин пошутил на совещании о потерявшемся штативе и Михельсоне
Путин пошутил на совещании о потерявшемся штативе и Михельсоне
Президент Владимир Путин пошутил над ситуацией, возникшей во время совещания по развитию нефтегазовой отрасли, которое состоялось 1 декабря. Об этом сообщают... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T14:51
2020-12-06T15:48
россия
леонид михельсон
владимир путин
сибур холдинг
общество
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин пошутил над ситуацией, возникшей во время совещания по развитию нефтегазовой отрасли, которое состоялось 1 декабря. Об этом сообщают "Вести".Перед началом встречи президент увидел, что кресло рядом с ним, где должен был сидеть председатель совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг" Леонид Михельсон, свободно. Как оказалось, Михельсон опаздывал.В это же время выяснилось, что у оператора пропал штатив.Когда отсутствующий участник совещания появился и занял свое место, Путин снова пошутил, что Михельсона нашли, а штатив — нет."Даже Михельсона нашли, а вы до сих пор штатив не можете? &lt;…&gt; Как начинать совещание?" — сказал Путин.Позже эту проблему решили, и совещание началось.
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россия, леонид михельсон, владимир путин, сибур холдинг, общество

Путин пошутил на совещании о потерявшемся штативе и Михельсоне

14:51 06.12.2020 (обновлено: 15:48 06.12.2020)
 
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин пошутил над ситуацией, возникшей во время совещания по развитию нефтегазовой отрасли, которое состоялось 1 декабря. Об этом сообщают "Вести".
Перед началом встречи президент увидел, что кресло рядом с ним, где должен был сидеть председатель совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг" Леонид Михельсон, свободно. Как оказалось, Михельсон опаздывал.
В это же время выяснилось, что у оператора пропал штатив.

"У нас Михельсона нет, у вас штатива. Подумаешь, ерунда какая. Михельсона найти надо сначала", — сказал на это президент.

Когда отсутствующий участник совещания появился и занял свое место, Путин снова пошутил, что Михельсона нашли, а штатив — нет.
"Даже Михельсона нашли, а вы до сих пор штатив не можете? <…> Как начинать совещание?" — сказал Путин.
Позже эту проблему решили, и совещание началось.
Кадры совещания Владимира Путина с руководством Минобороны в эфире телеканала Россия 1 - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
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РоссияЛеонид МихельсонВладимир ПутинСибур ХолдингОбщество
 
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