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Путин пошутил на совещании о потерявшемся штативе и Михельсоне
Путин пошутил на совещании о потерявшемся штативе и Михельсоне
Президент Владимир Путин пошутил над ситуацией, возникшей во время совещания по развитию нефтегазовой отрасли, которое состоялось 1 декабря. Об этом сообщают... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T14:51
2020-12-06T14:51
2020-12-06T15:48
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леонид михельсон
владимир путин
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общество
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин пошутил над ситуацией, возникшей во время совещания по развитию нефтегазовой отрасли, которое состоялось 1 декабря. Об этом сообщают "Вести".Перед началом встречи президент увидел, что кресло рядом с ним, где должен был сидеть председатель совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг" Леонид Михельсон, свободно. Как оказалось, Михельсон опаздывал.В это же время выяснилось, что у оператора пропал штатив.Когда отсутствующий участник совещания появился и занял свое место, Путин снова пошутил, что Михельсона нашли, а штатив — нет."Даже Михельсона нашли, а вы до сих пор штатив не можете? <…> Как начинать совещание?" — сказал Путин.Позже эту проблему решили, и совещание началось.
https://ria.ru/20201115/putin-1584707658.html
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россия, леонид михельсон, владимир путин, сибур холдинг, общество