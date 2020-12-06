https://ria.ru/20201206/shutka-1587898332.html

Путин пошутил на совещании о потерявшемся штативе и Михельсоне

Путин пошутил на совещании о потерявшемся штативе и Михельсоне

Президент Владимир Путин пошутил над ситуацией, возникшей во время совещания по развитию нефтегазовой отрасли, которое состоялось 1 декабря. Об этом сообщают... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T14:51

2020-12-06T14:51

2020-12-06T15:48

россия

леонид михельсон

владимир путин

сибур холдинг

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587897694_0:0:3642:2048_1400x0_80_0_0_e29f970aa96a1d0989ad2ca1ba04eed4.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин пошутил над ситуацией, возникшей во время совещания по развитию нефтегазовой отрасли, которое состоялось 1 декабря. Об этом сообщают "Вести".Перед началом встречи президент увидел, что кресло рядом с ним, где должен был сидеть председатель совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг" Леонид Михельсон, свободно. Как оказалось, Михельсон опаздывал.В это же время выяснилось, что у оператора пропал штатив.Когда отсутствующий участник совещания появился и занял свое место, Путин снова пошутил, что Михельсона нашли, а штатив — нет."Даже Михельсона нашли, а вы до сих пор штатив не можете? <…> Как начинать совещание?" — сказал Путин.Позже эту проблему решили, и совещание началось.

https://ria.ru/20201115/putin-1584707658.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид михельсон, владимир путин, сибур холдинг, общество