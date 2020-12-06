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Греф объяснил появление "смешной штучки" на своем планшете
Греф объяснил появление "смешной штучки" на своем планшете
Глава Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о появлении наклейки с текстом "Сон для слабаков" на своем планшете. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T15:17
2020-12-06T15:18
сбер
россия
сбербанк россии
владимир путин
герман греф
технологии
общество
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о появлении наклейки с текстом "Сон для слабаков" на своем планшете. Журналисты заметили шуточную надпись на устройстве, когда Греф встречался с Владимиром Путиным в резиденции президента России."Это ребята выпустили такие смешные штучки. &lt;…&gt; Это я смеюсь просто, к сожалению, мало спать приходится", — заявил он.Греф добавил, что фраза не является его жизненным девизом."Это не призыв, надо спать", — заключил глава Сбербанка.Как отметили журналисты телеканала, в итоге Грефу пришлось снять наклейку с чехла, чтобы она "не была постоянно в кадре".
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сбер, россия, сбербанк россии, владимир путин, герман греф, технологии, общество

Греф объяснил появление "смешной штучки" на своем планшете

15:17 06.12.2020 (обновлено: 15:18 06.12.2020)
 
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о появлении наклейки с текстом "Сон для слабаков" на своем планшете.
Журналисты заметили шуточную надпись на устройстве, когда Греф встречался с Владимиром Путиным в резиденции президента России.
"Это ребята выпустили такие смешные штучки. <…> Это я смеюсь просто, к сожалению, мало спать приходится", — заявил он.
Греф добавил, что фраза не является его жизненным девизом.
"Это не призыв, надо спать", — заключил глава Сбербанка.
Как отметили журналисты телеканала, в итоге Грефу пришлось снять наклейку с чехла, чтобы она "не была постоянно в кадре".
Кадр программы Москва. Кремль. Путин. - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
14:51
Путин пошутил на совещании о потерявшемся штативе и Михельсоне
 
СберРоссияСбербанк РоссииВладимир ПутинГерман ГрефТехнологииОбщество
 
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