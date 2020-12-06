https://ria.ru/20201206/shtuchka-1587901253.html

Греф объяснил появление "смешной штучки" на своем планшете

Греф объяснил появление "смешной штучки" на своем планшете

Глава Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о появлении наклейки с текстом "Сон для слабаков" на своем планшете. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T15:17

2020-12-06T15:17

2020-12-06T15:18

сбер

россия

сбербанк россии

владимир путин

герман греф

технологии

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о появлении наклейки с текстом "Сон для слабаков" на своем планшете. Журналисты заметили шуточную надпись на устройстве, когда Греф встречался с Владимиром Путиным в резиденции президента России."Это ребята выпустили такие смешные штучки. <…> Это я смеюсь просто, к сожалению, мало спать приходится", — заявил он.Греф добавил, что фраза не является его жизненным девизом."Это не призыв, надо спать", — заключил глава Сбербанка.Как отметили журналисты телеканала, в итоге Грефу пришлось снять наклейку с чехла, чтобы она "не была постоянно в кадре".

https://ria.ru/20201206/shutka-1587898332.html

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сбер, россия, сбербанк россии, владимир путин, герман греф, технологии, общество