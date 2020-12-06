https://ria.ru/20201206/sderzhivanie-1587905152.html

США заявили, что достигли "непростого сдерживания" Ирана на море

США заявили, что достигли "непростого сдерживания" Ирана на море

США достигли "непростого сдерживания" в отношении поведения Ирана на море, заявил в воскресенье во время форума "Манамский диалог" в Бахрейне командующий Пятым... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T16:06

2020-12-06T16:06

2020-12-06T16:06

персидский залив

иран

сша

в мире

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ДОХА, 6 дек - РИА Новости. США достигли "непростого сдерживания" в отношении поведения Ирана на море, заявил в воскресенье во время форума "Манамский диалог" в Бахрейне командующий Пятым флотом ВМС США вице-адмирал Самуэль Папаро после нескольких месяцев напряженной ситуации в районе Персидского залива на фоне атак на саудовские нефтяные танкеры."Мы достигли непростого сдерживания Ирана. Это непростое сдерживание усугубляется мировыми событиями'', - сказал вице-адмирал. При этом он отметил, что иранская деятельность на море является "осторожной, осмотрительной и уважительной, направленной на то, чтобы не рисковать излишними просчетами или эскалацией на море".Он указал, что испытывает "здоровое уважение" к иранским военно-морским регулярным силам и морским силам в составе Корпуса стражей исламской революции.

https://ria.ru/20201128/iran-1586712622.html

персидский залив

иран

сша

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персидский залив, иран, сша, в мире