https://ria.ru/20201206/sderzhivanie-1587905152.html
США заявили, что достигли "непростого сдерживания" Ирана на море
США заявили, что достигли "непростого сдерживания" Ирана на море
США достигли "непростого сдерживания" в отношении поведения Ирана на море, заявил в воскресенье во время форума "Манамский диалог" в Бахрейне командующий Пятым... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T16:06
2020-12-06T16:06
2020-12-06T16:06
персидский залив
иран
сша
в мире
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ДОХА, 6 дек - РИА Новости. США достигли "непростого сдерживания" в отношении поведения Ирана на море, заявил в воскресенье во время форума "Манамский диалог" в Бахрейне командующий Пятым флотом ВМС США вице-адмирал Самуэль Папаро после нескольких месяцев напряженной ситуации в районе Персидского залива на фоне атак на саудовские нефтяные танкеры."Мы достигли непростого сдерживания Ирана. Это непростое сдерживание усугубляется мировыми событиями'', - сказал вице-адмирал. При этом он отметил, что иранская деятельность на море является "осторожной, осмотрительной и уважительной, направленной на то, чтобы не рисковать излишними просчетами или эскалацией на море".Он указал, что испытывает "здоровое уважение" к иранским военно-морским регулярным силам и морским силам в составе Корпуса стражей исламской революции.
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персидский залив, иран, сша, в мире