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Эксперт рассказал, чем могут быть вызваны сбои в работе Telegram в Минске
Эксперт рассказал, чем могут быть вызваны сбои в работе Telegram в Минске
Сбои в работе мессенджера Telegram в Минске могут быть связаны с блокировками на уровне провайдеров, заявил РИА Новости глава аналитического центра... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T13:04
2020-12-06T13:04
светлана тихановская
арсений поярков
telegram (приложение)
александр лукашенко
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
минск
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сбои в работе мессенджера Telegram в Минске могут быть связаны с блокировками на уровне провайдеров, заявил РИА Новости глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.В Минске в воскресенье наблюдаются проблемы с доступом в Telegram, через который координируется оппозиция, у клиентов ряда операторов мобильной и фиксированной связи, включая крупнейшего оператора электросвязи государственное предприятие "Белтелеком". Вместе с тем через сервисы VPN Telegram работает."На уровне провайдеров локально можно остановить практически любой сервис, поэтому здесь никакого rocket science нет, и вопрос только в том, захочет ли сервис сам обходить эти блокировки, как это было в России во время борьбы с Роскомнадзором", - сообщил Поярков.В воскресенье оппозиция запланировала традиционную акцию протеста, свои действия противники власти координируют через Telegram.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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минск
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светлана тихановская, арсений поярков, telegram (приложение), александр лукашенко, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, минск, белоруссия, в мире

Эксперт рассказал, чем могут быть вызваны сбои в работе Telegram в Минске

13:04 06.12.2020
 
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции протеста "Марш соседей" в Минске
Участники несанкционированной акции протеста Марш соседей в Минске - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сбои в работе мессенджера Telegram в Минске могут быть связаны с блокировками на уровне провайдеров, заявил РИА Новости глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.
В Минске в воскресенье наблюдаются проблемы с доступом в Telegram, через который координируется оппозиция, у клиентов ряда операторов мобильной и фиксированной связи, включая крупнейшего оператора электросвязи государственное предприятие "Белтелеком". Вместе с тем через сервисы VPN Telegram работает.
"На уровне провайдеров локально можно остановить практически любой сервис, поэтому здесь никакого rocket science нет, и вопрос только в том, захочет ли сервис сам обходить эти блокировки, как это было в России во время борьбы с Роскомнадзором", - сообщил Поярков.
"Второй вопрос - захотят ли и смогут ли пользователи использовать более совершенные технологии, такие как VPN", - добавил он.
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В воскресенье оппозиция запланировала традиционную акцию протеста, свои действия противники власти координируют через Telegram.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
 
Светлана ТихановскаяАрсений ПоярковTelegram (приложение)Александр ЛукашенкоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФМинскБелоруссияВ мире
 
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