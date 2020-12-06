https://ria.ru/20201206/sboi-1587889763.html

Эксперт рассказал, чем могут быть вызваны сбои в работе Telegram в Минске

Эксперт рассказал, чем могут быть вызваны сбои в работе Telegram в Минске

Сбои в работе мессенджера Telegram в Минске могут быть связаны с блокировками на уровне провайдеров, заявил РИА Новости глава аналитического центра... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T13:04

2020-12-06T13:04

2020-12-06T13:04

светлана тихановская

арсений поярков

telegram (приложение)

александр лукашенко

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

минск

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сбои в работе мессенджера Telegram в Минске могут быть связаны с блокировками на уровне провайдеров, заявил РИА Новости глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.В Минске в воскресенье наблюдаются проблемы с доступом в Telegram, через который координируется оппозиция, у клиентов ряда операторов мобильной и фиксированной связи, включая крупнейшего оператора электросвязи государственное предприятие "Белтелеком". Вместе с тем через сервисы VPN Telegram работает."На уровне провайдеров локально можно остановить практически любой сервис, поэтому здесь никакого rocket science нет, и вопрос только в том, захочет ли сервис сам обходить эти блокировки, как это было в России во время борьбы с Роскомнадзором", - сообщил Поярков.В воскресенье оппозиция запланировала традиционную акцию протеста, свои действия противники власти координируют через Telegram.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://radiosputnik.ria.ru/20201204/lukashenko-1587733053.html

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, арсений поярков, telegram (приложение), александр лукашенко, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, минск, белоруссия, в мире