В Минске начались сбои с доступом в Telegram перед акцией оппозиции
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции протеста "Марш соседей" в Минске
МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Сбои с доступом в Telegram отмечаются в Минске у клиентов ряда операторов мобильной и фиксированной связи перед акцией оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, после 11.00 (совпадает с мск) начались сбои при попытке использования мессенджера у клиентов крупнейшего оператора фиксированной электросвязи - государственного предприятия "Белтелеком", а через некоторое время обновление информации прекратилось вовсе. Вместе с тем через сервисы VPN сервис работает.
Также периодически проблемы наблюдаются у клиентов мобильных операторов МТС и A1, мессенджер "подвисает", но в итоге связь с сервисом все же устанавливается.
В воскресенье оппозиция запланировала традиционную акцию протеста, свои действия противники власти координируют через Telegram.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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