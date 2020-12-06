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В Минске начались сбои с доступом в Telegram перед акцией оппозиции

В Минске начались сбои с доступом в Telegram перед акцией оппозиции

Сбои с доступом в Telegram отмечаются в Минске у клиентов ряда операторов мобильной и фиксированной связи перед акцией оппозиции, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T11:56

2020-12-06T11:56

2020-12-06T11:56

протесты в белоруссии

светлана тихановская

telegram (приложение)

александр лукашенко

мтс

белоруссия

в мире

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Сбои с доступом в Telegram отмечаются в Минске у клиентов ряда операторов мобильной и фиксированной связи перед акцией оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.В частности, после 11.00 (совпадает с мск) начались сбои при попытке использования мессенджера у клиентов крупнейшего оператора фиксированной электросвязи - государственного предприятия "Белтелеком", а через некоторое время обновление информации прекратилось вовсе. Вместе с тем через сервисы VPN сервис работает.Также периодически проблемы наблюдаются у клиентов мобильных операторов МТС и A1, мессенджер "подвисает", но в итоге связь с сервисом все же устанавливается.В воскресенье оппозиция запланировала традиционную акцию протеста, свои действия противники власти координируют через Telegram.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201203/tikhanovskaya-1587513318.html

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светлана тихановская, telegram (приложение), александр лукашенко, мтс, белоруссия, в мире