Сатановский оценил признание в грин-картах США уроженцев Курил японцами
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Политический эксперт Евгений Сатановский в Telegram-канале предложил возможный ответ на заявление Госдепартамента по Курильским островам.
Ранее ведомство опубликовало у правила розыгрыша американских грин-карт, согласно которым родившиеся на Южных Курилах люди считаются Вашингтоном уроженцами Японии.
По мнению Сатановского, на подобного рода заявления не стоит реагировать, пытаясь указать на их неправомерность. Он отметил, что ответ в данном случае должен быть максимально публичным, оскорбительным и смешным.
"Просто задавать в наших анкетах вопросы, насчет того, был ли заявитель (неважно, на что) сотрудником Госдепартамента или администрации президента США, членом Конгресса или сенатором, работал ли в ЦРУ, ФБР, АНБ и прочих структурах такого рода, которые вполне можно приравнять к нацистским организациям. А также, не является ли он членом организованной преступной группировки и не участвовал ли в геноциде мирного населения других стран. И полный перечень — от Кореи, Вьетнама и Югославии до Ирака и Афганистана", — отметил Сатановский.
Также он предложил опубликовать карту США, разбитую на территории, которые ранее принадлежали другим государствам, и где они "должны платить налоги".
В российском МИД ранее отреагировали на заявление Госдепартамента, назвав его проявлением реваншизма. Как отметили в дипломатическом ведомстве, подобные заявления ставят под сомнение итоги Второй мировой войны.
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