https://ria.ru/20201206/sandu-1587889919.html
Санду потребовала немедленной отставки правительства
Санду потребовала немедленной отставки правительства
Избранный президент Молдавии Майя Санду на протесте в воскресенье потребовала, чтобы правительство немедленно ушло в отставку. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T13:05
2020-12-06T13:05
2020-12-06T13:42
ион кику
президентские выборы в молдавии
майя санду
игорь додон
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в мире
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КИШИНЕВ, 6 дек – РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду на протесте в воскресенье потребовала, чтобы правительство немедленно ушло в отставку.Ранее Санду обратилась к жителям Молдавии с призывом выйти на протест, чтобы добиться отставки кабмина, не справляющегося, как она считает, с санитарным и экономическим кризисом, и потребовать проведения досрочных выборов парламента. О своей готовности принять участие в протесте сообщили лидеры многих оппозиционных партий.Сторонники Санду, а также представители разных политформирований собрались в воскресенье на площади перед зданием правительства. Они заблокировали движение в центре молдавской столицы, здание кабмина оцеплено полицией. С собой люди принесли флаги Молдавии, плакаты, при помощи которых призывают отправить в отставку премьера Иона Кику и посадить действующего президента Игоря Додона за коррупцию.По ее словам, действия правительства и парламента, направленные против народа, вынудили людей в разгар пандемии выйти на улицы. Она пообещала бороться до конца, чтобы достичь перемен в стране.Поскольку Молдавия – парламентская республика, президент не может отправить в отставку премьера и распустить парламент. Поэтому сторонники Санду настаивают на добровольном уходе премьера, чтобы спровоцировать перевыборы парламента.Парламент Молдавии на этой неделе урезал полномочия президента, выведя из-под управления главы республики Службу информации и безопасности. Санду назвала этой действия "попыткой узурпации власти" со стороны действующего президента Игоря Додона и поддерживающей его партии социалистов, решение опротестовано в Конституционном суде. Помимо этого, оппозиционные партии осудили принятие в первом чтении проекта госбюджета (его назвали "антинародным"), снятие запрета на ограничение вещания российских телеканалов, возвращение русскому языку особого статуса. Оппозицию возмутил и отказ парламента передать территорию бывшего республиканского стадиона под строительство посольства США. Все эти решения также опротестованы в КС.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.
https://ria.ru/20201205/moldaviya-1587703628.html
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ион кику, президентские выборы в молдавии, майя санду, игорь додон, молдавия, сша, в мире
КИШИНЕВ, 6 дек – РИА Новости.
Избранный президент Молдавии Майя Санду
на протесте в воскресенье потребовала, чтобы правительство немедленно ушло в отставку.
Ранее Санду обратилась к жителям Молдавии с призывом выйти на протест, чтобы добиться отставки кабмина, не справляющегося, как она считает, с санитарным и экономическим кризисом, и потребовать проведения досрочных выборов парламента. О своей готовности принять участие в протесте сообщили лидеры многих оппозиционных партий.
Сторонники Санду, а также представители разных политформирований собрались в воскресенье на площади перед зданием правительства. Они заблокировали движение в центре молдавской столицы, здание кабмина оцеплено полицией. С собой люди принесли флаги Молдавии, плакаты, при помощи которых призывают отправить в отставку премьера Иона Кику и посадить действующего президента Игоря Додона
за коррупцию.
"Мы можем остановить издевательство над народом только одним путем - провести досрочные выборы парламента, а для этого нужно одно – это отставка правительства. Правительство должно немедленно отправиться в отставку и запустить процедуру роспуска парламента", - заявила Санду.
По ее словам, действия правительства и парламента, направленные против народа, вынудили людей в разгар пандемии выйти на улицы. Она пообещала бороться до конца, чтобы достичь перемен в стране.
Поскольку Молдавия – парламентская республика, президент не может отправить в отставку премьера и распустить парламент. Поэтому сторонники Санду настаивают на добровольном уходе премьера, чтобы спровоцировать перевыборы парламента.
Парламент Молдавии на этой неделе урезал полномочия президента, выведя из-под управления главы республики Службу информации и безопасности. Санду назвала этой действия "попыткой узурпации власти" со стороны действующего президента Игоря Додона и поддерживающей его партии социалистов, решение опротестовано в Конституционном суде. Помимо этого, оппозиционные партии осудили принятие в первом чтении проекта госбюджета (его назвали "антинародным"), снятие запрета на ограничение вещания российских телеканалов, возвращение русскому языку особого статуса. Оппозицию возмутил и отказ парламента передать территорию бывшего республиканского стадиона под строительство посольства США
. Все эти решения также опротестованы в КС.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.