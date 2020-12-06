https://ria.ru/20201206/samolet-1587915740.html

В Киевской области упал самолет

В Киевской области упал самолет

Самолет упал в Киевской области на Украине, в результате пострадали пилот и инструктор, правоохранители возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T17:41

2020-12-06T17:41

2020-12-06T17:41

киевская область

украина

в мире

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КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Самолет упал в Киевской области на Украине, в результате пострадали пилот и инструктор, правоохранители возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба областного управления нацполиции страны."Сегодня, 6 декабря, в 14.00 (15.00 мск) поступило сообщение о том, что вблизи села Гоголев упал самолет. В результате падения два человека получили травмы - пилот и инструктор. Их каретой скорой доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что на месте происшествия работают правоохранители, спасатели и медики. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта", за что виновным грозит лишение свободы на срок до семи лет.

https://ria.ru/20201204/ssha-1587623594.html

киевская область

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