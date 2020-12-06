https://ria.ru/20201206/rybin-1587864234.html

Лидер группы "Дюна" раскрыл семейную "тайну"

Лидер группы "Дюна" раскрыл семейную "тайну"

Лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова в шутку признались, что "усыновили" единственного сына Василия. Соответствующее видео семейная... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T03:59

2020-12-06T03:59

2020-12-06T03:59

шоубиз

виктор рыбин

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова в шутку признались, что "усыновили" единственного сына Василия. Соответствующее видео семейная пара опубликовала в Instagram."Двадцать два года назад нам пришлось усыновить нашего сына Васю. Хотя ему сейчас 21 год. Вот загадка, как так произошло? Но вот у нас сегодня такая дата. День усыновления нашего Васи Рыбина" , - заявил музыкант.Сам Василий, который в этот момент сидел напротив родителей, поперхнулся. "Для тебя это новости?" - спросили его артисты.Фанаты быстро вычислили, в чем тут дело."Правильно!" — ответила Наталья.

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор рыбин, россия