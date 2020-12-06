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Лидер группы "Дюна" раскрыл семейную "тайну"
Лидер группы "Дюна" раскрыл семейную "тайну"
Лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова в шутку признались, что "усыновили" единственного сына Василия. Соответствующее видео семейная... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T03:59
2020-12-06T03:59
2020-12-06T03:59
шоубиз
виктор рыбин
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова в шутку признались, что "усыновили" единственного сына Василия. Соответствующее видео семейная пара опубликовала в Instagram."Двадцать два года назад нам пришлось усыновить нашего сына Васю. Хотя ему сейчас 21 год. Вот загадка, как так произошло? Но вот у нас сегодня такая дата. День усыновления нашего Васи Рыбина" , - заявил музыкант.Сам Василий, который в этот момент сидел напротив родителей, поперхнулся. "Для тебя это новости?" - спросили его артисты.Фанаты быстро вычислили, в чем тут дело."Правильно!" — ответила Наталья.
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виктор рыбин, россия
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин
и его жена Наталья Сенчукова в шутку признались, что "усыновили" единственного сына Василия. Соответствующее видео семейная пара опубликовала в Instagram
.
"Двадцать два года назад нам пришлось усыновить нашего сына Васю. Хотя ему сейчас 21 год. Вот загадка, как так произошло? Но вот у нас сегодня такая дата. День усыновления нашего Васи Рыбина" , - заявил музыкант.
Сам Василий, который в этот момент сидел напротив родителей, поперхнулся. "Для тебя это новости?" - спросили его артисты.
Фанаты быстро вычислили, в чем тут дело.
"Да, если предположить, что свадьба у вас была 4 декабря, то и усыновление произошло "автоматом" — написали они в комментариях, имея в виду, что свадьба состоялась в декабре 1998 года, а сын появился на свет в феврале 1999-го.
"Правильно!" — ответила Наталья.