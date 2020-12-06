Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201206/rybin-1587864234.html
Лидер группы "Дюна" раскрыл семейную "тайну"
Лидер группы "Дюна" раскрыл семейную "тайну"
Лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова в шутку признались, что "усыновили" единственного сына Василия. Соответствующее видео семейная... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T03:59
2020-12-06T03:59
шоубиз
виктор рыбин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/39830/65/398306565_0:82:4256:2476_1400x0_80_0_0_e6446c6f744eeff1aeea8efa191bcf95.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова в шутку признались, что "усыновили" единственного сына Василия. Соответствующее видео семейная пара опубликовала в Instagram."Двадцать два года назад нам пришлось усыновить нашего сына Васю. Хотя ему сейчас 21 год. Вот загадка, как так произошло? Но вот у нас сегодня такая дата. День усыновления нашего Васи Рыбина" , - заявил музыкант.Сам Василий, который в этот момент сидел напротив родителей, поперхнулся. "Для тебя это новости?" - спросили его артисты.Фанаты быстро вычислили, в чем тут дело."Правильно!" — ответила Наталья.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/39830/65/398306565_480:0:4256:2832_1400x0_80_0_0_06f28b83c7092cdeb13b13fe9b590553.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор рыбин, россия

Лидер группы "Дюна" раскрыл семейную "тайну"

03:59 06.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковВиктор Рыбин и Наталья Сенчукова
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова в шутку признались, что "усыновили" единственного сына Василия. Соответствующее видео семейная пара опубликовала в Instagram.
"Двадцать два года назад нам пришлось усыновить нашего сына Васю. Хотя ему сейчас 21 год. Вот загадка, как так произошло? Но вот у нас сегодня такая дата. День усыновления нашего Васи Рыбина" , - заявил музыкант.
Сам Василий, который в этот момент сидел напротив родителей, поперхнулся. "Для тебя это новости?" - спросили его артисты.
Фанаты быстро вычислили, в чем тут дело.
"Да, если предположить, что свадьба у вас была 4 декабря, то и усыновление произошло "автоматом" — написали они в комментариях, имея в виду, что свадьба состоялась в декабре 1998 года, а сын появился на свет в феврале 1999-го.
"Правильно!" — ответила Наталья.
 
ШоубизВиктор РыбинРоссия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:11В "Бутырке" умер фигурант дела о взятке чиновнику Минпромторга
17:03На ферме в Англии уничтожили более 30 тысяч индеек из-за птичьего гриппа
16:57В Самарской области при падении крана в Волгу погибли два человека
16:56В Иране подтвердили версию об использовании спутника при убийстве ученого
16:51На побережье Каспийского моря нашли 17 мертвых тюленей
16:35Протестующие в Кишиневе выдвинули требования к правительству
16:32В Москве скорая помощь перевернулась при ДТП
16:26Зеленский приехал в Донбасс
16:26Сатановский оценил признание в грин-картах США уроженцев Курил японцами
16:22Офтальмолог предупредила о "колониях микробов" в контактных линзах
16:19Правозащитники заявили о более 40 задержанных на протестах в Белоруссии
16:15Врач предупредила о неочевидном последствии заражения коронавирусом
16:14В Петербурге арестовали убившего бабушку подростка
16:08Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, в которую выстрелил полицейский
16:06США заявили, что достигли "непростого сдерживания" Ирана на море
16:02В Югре Ми-8 с восемью пассажирами совершил вынужденную посадку
15:36Замглавы Минпросвещения оценил вероятность введения постоянной удаленки
15:21СМИ: журналистка телеканала "Россия" пострадала в московской кальянной
15:20Пушков оценил вероятность реализации карабахского сценария в Донбассе
15:17Греф объяснил появление "смешной штучки" на своем планшете
Лента новостейМолния