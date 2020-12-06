https://ria.ru/20201206/router-1587896971.html

Эксперты объяснили, нужно ли выключать роутер ночью

Эксперты объяснили, нужно ли выключать роутер ночью

Специалисты по безопасности в беседе с "Российской газетой" развеяли распространенный миф о необходимости выключать Wi-Fi роутер на ночь. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T14:30

2020-12-06T14:30

2020-12-06T14:30

россия

wi-fi

технологии

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Специалисты по безопасности в беседе с "Российской газетой" развеяли распространенный миф о необходимости выключать Wi-Fi роутер на ночь.Директор по развитию направления "Кибербезопасность для населения" в "Ростелеком-Солар" Олег Седов пояснил, что если бы Wi-Fi атаковали люди, то тогда был бы смысл отключать роутер на ночь. Однако, по его словам, атаки совершают роботы, которые не работают только днем и в рабочие часы. Он призвал соблюдать простые правила кибергигиены и поддерживать безопасность своих устройств, а также приложений.ИБ-евангелист компании Avast Луис Корронс также заявил об отсутствии необходимости выключать роутер на ночь. Он отметил, что для взлома Wi-Fi злоумышленник должен находится в зоне действия сети: то есть быть в доме или близко к нему. Также Корронс призвал поменять стандартное имя и пароль в настройках роутера, особенно если он куплен у другого человека. Еще одним способом обезопасить себя от взлома является включенное шифрование WPA2 или WPA3 — протоколы безопасности Wi-Fi Protected Access. Кроме того, эксперт посоветовал сменить сетевое имя роутера — в новых устройствах оно часто указывает на модель и марку устройства. Эту информацию хакеры могут использовать для взлома. Также Корронс посоветовал дать сложное и длинное имя своей сети Wi-Fi.Также нужно отключить беспроводное или удаленное администрирование, которое может позволить злоумышленнику войти в настройки роутера. Также важно обновлять прошивку устройства.

https://ria.ru/20201126/moshenniki-1586372785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, wi-fi, технологии