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Эксперты объяснили, нужно ли выключать роутер ночью
Эксперты объяснили, нужно ли выключать роутер ночью
Специалисты по безопасности в беседе с "Российской газетой" развеяли распространенный миф о необходимости выключать Wi-Fi роутер на ночь. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T14:30
2020-12-06T14:30
2020-12-06T14:30
россия
wi-fi
технологии
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Специалисты по безопасности в беседе с "Российской газетой" развеяли распространенный миф о необходимости выключать Wi-Fi роутер на ночь.Директор по развитию направления "Кибербезопасность для населения" в "Ростелеком-Солар" Олег Седов пояснил, что если бы Wi-Fi атаковали люди, то тогда был бы смысл отключать роутер на ночь. Однако, по его словам, атаки совершают роботы, которые не работают только днем и в рабочие часы. Он призвал соблюдать простые правила кибергигиены и поддерживать безопасность своих устройств, а также приложений.ИБ-евангелист компании Avast Луис Корронс также заявил об отсутствии необходимости выключать роутер на ночь. Он отметил, что для взлома Wi-Fi злоумышленник должен находится в зоне действия сети: то есть быть в доме или близко к нему. Также Корронс призвал поменять стандартное имя и пароль в настройках роутера, особенно если он куплен у другого человека. Еще одним способом обезопасить себя от взлома является включенное шифрование WPA2 или WPA3 — протоколы безопасности Wi-Fi Protected Access. Кроме того, эксперт посоветовал сменить сетевое имя роутера — в новых устройствах оно часто указывает на модель и марку устройства. Эту информацию хакеры могут использовать для взлома. Также Корронс посоветовал дать сложное и длинное имя своей сети Wi-Fi.Также нужно отключить беспроводное или удаленное администрирование, которое может позволить злоумышленнику войти в настройки роутера. Также важно обновлять прошивку устройства.
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россия, wi-fi, технологии
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости.
Специалисты по безопасности в беседе с "Российской газетой
" развеяли распространенный миф о необходимости выключать Wi-Fi
роутер на ночь.
Директор по развитию направления "Кибербезопасность для населения" в "Ростелеком-Солар" Олег Седов пояснил, что если бы Wi-Fi атаковали люди, то тогда был бы смысл отключать роутер на ночь. Однако, по его словам, атаки совершают роботы, которые не работают только днем и в рабочие часы. Он призвал соблюдать простые правила кибергигиены и поддерживать безопасность своих устройств, а также приложений.
ИБ-евангелист компании Avast Луис Корронс также заявил об отсутствии необходимости выключать роутер на ночь. Он отметил, что для взлома Wi-Fi злоумышленник должен находится в зоне действия сети: то есть быть в доме или близко к нему. Также Корронс призвал поменять стандартное имя и пароль в настройках роутера, особенно если он куплен у другого человека. Еще одним способом обезопасить себя от взлома является включенное шифрование WPA2 или WPA3 — протоколы безопасности Wi-Fi Protected Access. Кроме того, эксперт посоветовал сменить сетевое имя роутера — в новых устройствах оно часто указывает на модель и марку устройства. Эту информацию хакеры могут использовать для взлома. Также Корронс посоветовал дать сложное и длинное имя своей сети Wi-Fi.
"Отключите WPS. Наряду с WPA2 или WPA3, многие маршрутизаторы также имеют WPS (защищенная настройка Wi-Fi) — вы можете нажать кнопку или ввести PIN-код для подключения, а не использовать пароль", — пояснил он. Короткий PIN-код, по его словам, легче взломать, чем длинный и сложный пароль.
Также нужно отключить беспроводное или удаленное администрирование, которое может позволить злоумышленнику войти в настройки роутера. Также важно обновлять прошивку устройства.