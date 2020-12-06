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Ротару выступила на концерте в Москве
Ротару выступила на концерте в Москве
Певица София Ротару выступила на концерте "Песня года" в Москве, соответствующие кадры опубликованы в Instagram-stories исполнительницы. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T01:47
2020-12-06T01:47
2020-12-06T11:29
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Певица София Ротару выступила на концерте "Песня года" в Москве, соответствующие кадры опубликованы в Instagram-stories исполнительницы.Ранее концертный директор певицы Сергей Лавров заявил о ее согласии приехать в Москву и выступить на фестивале. По его словам, выступление Ротару на "Песне года" будет бесплатным.Как сообщается на странице фестиваля в Instagram, запись программы проходила с соблюдением всех норм, предусмотренных Роспотребнадзором из-за пандемии COVID-19, зрительный зал был заполнен на 25%. В эфире запись покажут 1 и 2 января 2021 года.В 2018-м Ротару отказалась от выступления на "Песне года", в которой участвовала с 1973 года, объяснив это введением на Украине военного положения и нежеланием "провоцировать радикально настроенных соотечественников". Однако уже в 2019 году она дала несколько концертов в России.
https://ria.ru/20201030/estrada-1582247932.html
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