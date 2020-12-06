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Врач заявил о росте числа сверхраспространителей коронавируса в России
Врач заявил о росте числа сверхраспространителей коронавируса в России
В России фиксируют все больше "сверхраспространителей" коронавируса. Кто это такие, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по биобезопасности, доктор... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T02:04
2020-12-06T05:17
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
николай дурманов
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В России фиксируют все больше "сверхраспространителей" коронавируса. Кто это такие, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук, ведущий телеканала "Доктор" Николай Дурманов. По его словам, наиболее заразны не те, у кого есть ярко выраженные симптомы, а те, у кого вирус активно размножается в организме. При этом внешних проявлений болезни у них может и не быть, пояснил Николай Дурманов. Такой человек даже не подозревает, что представляет опасность для окружающих. Распознать сверхраспространителя можно только с помощью теста, по внешним признакам сделать это невозможно. "У бессимптомного носителя можно выявить вирус только с помощью теста ПЦР, но каковы основания проверять его? Так мы начнем любого здорового человека подозревать в том, что он бессимптомный носитель", – отметил в эфире радио Sputnik Николай Дурманов.Эксперт напомнил, что единственный способ защиты в этой ситуации – соблюдение мер предосторожности и использование масок и перчаток при контактах со всеми людьми, а не только с явными больными. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай дурманов, здоровье - общество

Врач заявил о росте числа сверхраспространителей коронавируса в России

02:04 06.12.2020 (обновлено: 05:17 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрохожие в Москве
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© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В России фиксируют все больше "сверхраспространителей" коронавируса. Кто это такие, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук, ведущий телеканала "Доктор" Николай Дурманов.
По его словам, наиболее заразны не те, у кого есть ярко выраженные симптомы, а те, у кого вирус активно размножается в организме. При этом внешних проявлений болезни у них может и не быть, пояснил Николай Дурманов.
"Все больше и больше сведений, что иногда люди полностью без симптомов или с очень слабыми симптомами являются super-spreader, или сверхраспространителями вируса. Это коварное явление. Человек может быть сам вроде бы здоровым, но может в этот самый момент производить в окружающую среду большое количество вируса", – сказал эксперт по биобезопасности.
Такой человек даже не подозревает, что представляет опасность для окружающих. Распознать сверхраспространителя можно только с помощью теста, по внешним признакам сделать это невозможно.
"У бессимптомного носителя можно выявить вирус только с помощью теста ПЦР, но каковы основания проверять его? Так мы начнем любого здорового человека подозревать в том, что он бессимптомный носитель", – отметил в эфире радио Sputnik Николай Дурманов.
Эксперт напомнил, что единственный способ защиты в этой ситуации – соблюдение мер предосторожности и использование масок и перчаток при контактах со всеми людьми, а не только с явными больными.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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