https://ria.ru/20201206/rasprostraniteli-1587862247.html

Врач заявил о росте числа сверхраспространителей коронавируса в России

Врач заявил о росте числа сверхраспространителей коронавируса в России

В России фиксируют все больше "сверхраспространителей" коронавируса. Кто это такие, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по биобезопасности, доктор... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T02:04

2020-12-06T02:04

2020-12-06T05:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

николай дурманов

здоровье - общество

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В России фиксируют все больше "сверхраспространителей" коронавируса. Кто это такие, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук, ведущий телеканала "Доктор" Николай Дурманов. По его словам, наиболее заразны не те, у кого есть ярко выраженные симптомы, а те, у кого вирус активно размножается в организме. При этом внешних проявлений болезни у них может и не быть, пояснил Николай Дурманов. Такой человек даже не подозревает, что представляет опасность для окружающих. Распознать сверхраспространителя можно только с помощью теста, по внешним признакам сделать это невозможно. "У бессимптомного носителя можно выявить вирус только с помощью теста ПЦР, но каковы основания проверять его? Так мы начнем любого здорового человека подозревать в том, что он бессимптомный носитель", – отметил в эфире радио Sputnik Николай Дурманов.Эксперт напомнил, что единственный способ защиты в этой ситуации – соблюдение мер предосторожности и использование масок и перчаток при контактах со всеми людьми, а не только с явными больными. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай дурманов, здоровье - общество