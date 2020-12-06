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Перечислены симптомы рака желудка на ранней стадии
Перечислены симптомы рака желудка на ранней стадии
Daily Express перечислил признаки, на которые стоит первым делом обратить внимание, чтобы выявить рак желудка на ранней стадии. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T23:14
2020-12-06T23:14
2020-12-06T23:53
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Daily Express перечислил признаки, на которые стоит первым делом обратить внимание, чтобы выявить рак желудка на ранней стадии.Ссылаясь на данные официального медицинского портала Cancer Research UK, авторы публикации перечислили следующие тревожные симптомы:При этом врачи предупреждают, что нет причин для беспокойства, если все эти симптомы временные и не сопровождаются болями в области живота или тошнотой. Они в том числе могут сигнализировать, что пациент может страдать банальным несварением желудка, причинами которого могут стать переедание, прием жирной и острой пищи, чрезмерное употребление кофеина, алкоголя, шоколада или газированных напитков, а также тревога, курение или прием антибиотиков. В случае если тревожные симптомы продолжаются больше двух недель, говорится в публикации, стоит обратиться к врачу.
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здоровье, в мире
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Daily Express
перечислил признаки, на которые стоит первым делом обратить внимание, чтобы выявить рак желудка на ранней стадии.
Ссылаясь на данные официального медицинского портала Cancer Research UK
, авторы публикации перечислили следующие тревожные симптомы:
—нарушение нормальной деятельности желудка;
—проблемы с глотанием;
—необъяснимая потеря веса;
—одышка.
При этом врачи предупреждают, что нет причин для беспокойства, если все эти симптомы временные и не сопровождаются болями в области живота или тошнотой.
Они в том числе могут сигнализировать, что пациент может страдать банальным несварением желудка, причинами которого могут стать переедание, прием жирной и острой пищи, чрезмерное употребление кофеина, алкоголя, шоколада или газированных напитков, а также тревога, курение или прием антибиотиков.
В случае если тревожные симптомы продолжаются больше двух недель, говорится в публикации, стоит обратиться к врачу.