https://ria.ru/20201206/protest-1587935611.html

Помощник Лукашенко считает, что "одурманенность" протестующих проходит

Помощник Лукашенко считает, что "одурманенность" протестующих проходит

Экс-глава МВД Белоруссии, а ныне помощник президента Александра Лукашенко - инспектор по Гродненской области Юрий Караев посчитал, что "одурманенность"... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T22:24

2020-12-06T22:24

2020-12-06T22:35

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Экс-глава МВД Белоруссии, а ныне помощник президента Александра Лукашенко - инспектор по Гродненской области Юрий Караев посчитал, что "одурманенность" протестующих "деструктивными" Telegram-каналами постепенно проходит, и они могут наконец увидеть, какая Белоруссия прекрасная страна."Людей, которые выходили на протесты в августе и после, сейчас уже на улицах в том количестве нет. Почему? Потому что та эйфория или одурманенность деструктивными Telegram-каналами потихоньку проходит. Люди разбираются все больше в том, где лили неправду на нашу ситуацию, где просто черным цветом нас (власти – ред.) красили, ведь у нас прекрасная страна, безопасная, сытая и спокойная. Не видеть этого может только слепой", - сказал Караев в интервью телеканалу СТВ, которое показано в воскресенье.По словам помощника президента, после выборов "сильнейшее воздействие" не дало многим разобраться в ситуации, "люди стали смотреть на нее не своими глазами, а жизнью Telegram-каналов"."Уже много раз было сказано, написано: выйдите, оглянитесь вокруг, посмотрите – по-прежнему все нормально живут, прекрасная чистая страна, обстановка вокруг вас, ничего не рушится. Свет, тепло, вода, канализация работают, заводы работают, транспорт ходит как часы, на улицах чисто и спокойно. Зачем вы засоряете свои мозги и свое сознание, психику тем, что в сети? И вот, что мы видим сейчас: народу хочется, видимо, не только хлеба, но и зрелищ. Эти люди, которых коронавирус лишил каких-то других зрелищ, они не согласны, с чем – сформулировать не могут. Они есть, и еще какое-то время будут. Будут ходить-бродить", - сообщил Караев.Как отметил помощник президента, у него складывается впечатление, что люди "очень хотят" получить штрафы, сутки ареста, и это для них стало "привычным наполнением жизни"."Они, к сожалению, не способны понять, что, раскачивая ситуацию, если бы им это удалось сделать, то вернуться в свои теплые квартиры после двух-трехчасового брожения, может быть, и не удалось бы, потому что вслед за сменой ситуации изменилось бы все. Экономика, прибыль, зарплаты, доходы людей, а за ними вслед – все то, где мы живем – тепло, вода, свет и все остальное", - добавил Караев.В воскресенье, 6 декабря, в Минске наблюдались проблемы с доступом в Telegram, через который координируется оппозиция, у клиентов ряда операторов мобильной и фиксированной связи, включая крупнейшего оператора "Белтелеком". Вместе с тем, через сервисы VPN Telegram работает. Как заявил РИА Новости " член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков, сбои в работе Telegram в Минске могут быть связаны с блокировками на уровне провайдеров.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, акции переместились с улиц во дворы жилых домов.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире