https://ria.ru/20201206/protest-1587899261.html

В Минске начались задержания на акции протеста

В Минске начались задержания на акции протеста

В Минске на акциях протеста прошли задержания, сообщил корреспондент РИА Новости со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T14:57

2020-12-06T14:57

2020-12-06T17:07

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587903705_0:0:1000:564_1400x0_80_0_0_1621aa4177908a2b75da1e15bb7a7cc8.jpg

МИНСК, 6 дек — РИА Новости. В Минске на акциях протеста прошли задержания, сообщил корреспондент РИА Новости со ссылкой на очевидцев. По данным правозащитного центра "Весна", всего в милицию доставили более 40 человек. Протестующие пытались собраться в микрорайоне Уручье, но к месту сбора прибыли силовики, сторонники оппозиции рассредоточились во дворах. Несколько групп силовиков патрулируют этот микрорайон, по дорогам передвигается колонна спецтехники в сопровождении ГАИ.Кроме того, силовики патрулируют микрорайон Зеленый Луг, район у ТЦ "Рига", чтобы не допустить сбора на акцию протеста сторонников оппозиции.Несколько групп правоохранителей разместились в микрорайоне Брилевичи. Там силовики завели в автозак несколько человек из тех, кто собирался на протестное шествие.Очевидцы сообщают в местных СМИ и Telegram-каналах о локальных акциях в микрорайонах Восток, Слепянка, Малиновка, Чижовка, ЖК "Лебяжий", ЖК "Магистр", на улицах Куйбышева и Мельникайте, в районе Комаровского рынка, на улице Червякова, в пригороде Минска.Сторонники оппозиции более не собираются в центре, а встречаются в различных районах города, пытаясь провести там локальные шествияСпецтехника, по информации очевидцев, концентрируется не только в центре столицы, но и замечена в жилых микрорайонах.

https://ria.ru/20201206/korrespondent-1587898489.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Минские правоохранители стянули технику в центр перед началом акции оппозиции Автобусы с правоохранителями, автомобили с колючей проволокой и водомет дежурят в центре Минска, где оппозиция планирует очередную несанкционированную акцию. 2020-12-06T14:57 true PT0M24S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире