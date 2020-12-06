https://ria.ru/20201206/protest-1587899261.html
В Минске начались задержания на акции протеста
В Минске начались задержания на акции протеста
В Минске на акциях протеста прошли задержания, сообщил корреспондент РИА Новости со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T14:57
2020-12-06T14:57
2020-12-06T17:07
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587903705_0:0:1000:564_1400x0_80_0_0_1621aa4177908a2b75da1e15bb7a7cc8.jpg
МИНСК, 6 дек — РИА Новости. В Минске на акциях протеста прошли задержания, сообщил корреспондент РИА Новости со ссылкой на очевидцев. По данным правозащитного центра "Весна", всего в милицию доставили более 40 человек. Протестующие пытались собраться в микрорайоне Уручье, но к месту сбора прибыли силовики, сторонники оппозиции рассредоточились во дворах. Несколько групп силовиков патрулируют этот микрорайон, по дорогам передвигается колонна спецтехники в сопровождении ГАИ.Кроме того, силовики патрулируют микрорайон Зеленый Луг, район у ТЦ "Рига", чтобы не допустить сбора на акцию протеста сторонников оппозиции.Несколько групп правоохранителей разместились в микрорайоне Брилевичи. Там силовики завели в автозак несколько человек из тех, кто собирался на протестное шествие.Очевидцы сообщают в местных СМИ и Telegram-каналах о локальных акциях в микрорайонах Восток, Слепянка, Малиновка, Чижовка, ЖК "Лебяжий", ЖК "Магистр", на улицах Куйбышева и Мельникайте, в районе Комаровского рынка, на улице Червякова, в пригороде Минска.Сторонники оппозиции более не собираются в центре, а встречаются в различных районах города, пытаясь провести там локальные шествияСпецтехника, по информации очевидцев, концентрируется не только в центре столицы, но и замечена в жилых микрорайонах.
https://ria.ru/20201206/korrespondent-1587898489.html
минск
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587903705_108:0:989:660_1400x0_80_0_0_72fd95b7a525ebd1c3634034a2f115fc.jpg
Минские правоохранители стянули технику в центр перед началом акции оппозиции
Автобусы с правоохранителями, автомобили с колючей проволокой и водомет дежурят в центре Минска, где оппозиция планирует очередную несанкционированную акцию.
2020-12-06T14:57
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 6 дек — РИА Новости. В Минске на акциях протеста прошли задержания, сообщил корреспондент РИА Новости со ссылкой на очевидцев.
По данным правозащитного центра "Весна", всего в милицию доставили более 40 человек.
Протестующие пытались собраться в микрорайоне Уручье, но к месту сбора прибыли силовики, сторонники оппозиции рассредоточились во дворах. Несколько групп силовиков патрулируют этот микрорайон, по дорогам передвигается колонна спецтехники в сопровождении ГАИ.
Кроме того, силовики патрулируют микрорайон Зеленый Луг, район у ТЦ "Рига", чтобы не допустить сбора на акцию протеста сторонников оппозиции.
Несколько групп правоохранителей разместились в микрорайоне Брилевичи. Там силовики завели в автозак несколько человек из тех, кто собирался на протестное шествие.
Очевидцы сообщают в местных СМИ и Telegram
-каналах о локальных акциях в микрорайонах Восток, Слепянка, Малиновка, Чижовка, ЖК "Лебяжий", ЖК "Магистр", на улицах Куйбышева и Мельникайте, в районе Комаровского рынка, на улице Червякова, в пригороде Минска.
Сторонники оппозиции более не собираются в центре, а встречаются в различных районах города, пытаясь провести там локальные шествия
Спецтехника, по информации очевидцев, концентрируется не только в центре столицы, но и замечена в жилых микрорайонах.