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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201206/protest-1587899261.html
В Минске начались задержания на акции протеста
В Минске начались задержания на акции протеста
В Минске на акциях протеста прошли задержания, сообщил корреспондент РИА Новости со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T14:57
2020-12-06T17:07
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 6 дек — РИА Новости. В Минске на акциях протеста прошли задержания, сообщил корреспондент РИА Новости со ссылкой на очевидцев. По данным правозащитного центра "Весна", всего в милицию доставили более 40 человек. Протестующие пытались собраться в микрорайоне Уручье, но к месту сбора прибыли силовики, сторонники оппозиции рассредоточились во дворах. Несколько групп силовиков патрулируют этот микрорайон, по дорогам передвигается колонна спецтехники в сопровождении ГАИ.Кроме того, силовики патрулируют микрорайон Зеленый Луг, район у ТЦ "Рига", чтобы не допустить сбора на акцию протеста сторонников оппозиции.Несколько групп правоохранителей разместились в микрорайоне Брилевичи. Там силовики завели в автозак несколько человек из тех, кто собирался на протестное шествие.Очевидцы сообщают в местных СМИ и Telegram-каналах о локальных акциях в микрорайонах Восток, Слепянка, Малиновка, Чижовка, ЖК "Лебяжий", ЖК "Магистр", на улицах Куйбышева и Мельникайте, в районе Комаровского рынка, на улице Червякова, в пригороде Минска.Сторонники оппозиции более не собираются в центре, а встречаются в различных районах города, пытаясь провести там локальные шествияСпецтехника, по информации очевидцев, концентрируется не только в центре столицы, но и замечена в жилых микрорайонах.
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минск
белоруссия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Минские правоохранители стянули технику в центр перед началом акции оппозиции
Автобусы с правоохранителями, автомобили с колючей проволокой и водомет дежурят в центре Минска, где оппозиция планирует очередную несанкционированную акцию.
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минск, белоруссия, в мире

В Минске начались задержания на акции протеста

14:57 06.12.2020 (обновлено: 17:07 06.12.2020)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 дек — РИА Новости. В Минске на акциях протеста прошли задержания, сообщил корреспондент РИА Новости со ссылкой на очевидцев.
По данным правозащитного центра "Весна", всего в милицию доставили более 40 человек.
Протестующие пытались собраться в микрорайоне Уручье, но к месту сбора прибыли силовики, сторонники оппозиции рассредоточились во дворах. Несколько групп силовиков патрулируют этот микрорайон, по дорогам передвигается колонна спецтехники в сопровождении ГАИ.
Кроме того, силовики патрулируют микрорайон Зеленый Луг, район у ТЦ "Рига", чтобы не допустить сбора на акцию протеста сторонников оппозиции.
Несколько групп правоохранителей разместились в микрорайоне Брилевичи. Там силовики завели в автозак несколько человек из тех, кто собирался на протестное шествие.
Очевидцы сообщают в местных СМИ и Telegram-каналах о локальных акциях в микрорайонах Восток, Слепянка, Малиновка, Чижовка, ЖК "Лебяжий", ЖК "Магистр", на улицах Куйбышева и Мельникайте, в районе Комаровского рынка, на улице Червякова, в пригороде Минска.
Сторонники оппозиции более не собираются в центре, а встречаются в различных районах города, пытаясь провести там локальные шествия
Спецтехника, по информации очевидцев, концентрируется не только в центре столицы, но и замечена в жилых микрорайонах.
Сотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
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