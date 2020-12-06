https://ria.ru/20201206/protest-1587887251.html
В Молдавии проходит антиправительственный митинг
В Молдавии проходит антиправительственный митинг
Сторонники избранного президента Молдавии Майя Санду в воскресенье вышли на антиправительственный протест в центре Кишинева, их цель – добиться отставки кабмина РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T12:29
2020-12-06T12:29
2020-12-06T12:51
президентские выборы в молдавии
майя санду
игорь додон
молдавия
сша
в мире
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КИШИНЕВ, 6 дек – РИА Новости. Сторонники избранного президента Молдавии Майя Санду в воскресенье вышли на антиправительственный протест в центре Кишинева, их цель – добиться отставки кабмина и потребовать проведения досрочных выборов парламента, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Санду обратилась к жителям Молдавии с призывом выйти на протест, чтобы добиться отставки кабмина, не справляющегося, как она считает, с санитарным и экономическим кризисом, и потребовать проведения досрочных выборов парламента. О своей готовности принять участие в протесте сообщили лидеры многих оппозиционных партий.Сторонники Санду стали собираться на площади перед зданием правительства с 10 утра (11 часов мск), большинство принесли с собой флаги Молдавии. Движение в центре Кишинева заблокировано. Собравшиеся приехали в Кишинев из разных районов страны.Сторонники избранного президента Молдавии Майи Санду на протесте в воскресенье требуют, чтобы премьер Ион Кику добровольно ушел в отставку и спровоцировал тем самым проведение досрочных выборов парламента.Сторонники Санду, а также представители разных политформирований собрались в воскресенье на площади перед зданием правительства. Они заблокировали движение в центре молдавской столицы, здание кабмина оцеплено полицией. С собой люди принесли флаги Молдавии, плакаты, при помощи которых призывают отправить в отставку премьера Иона Кику и посадить действующего президента Игоря Додона за коррупцию."Люди должны проснуться и потребовать проведения досрочных выборов парламента, для этого есть очень простой вариант: глава правительства должен доказать, что он мужчина и уйти в отставку", - заявил вице-председатель партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу.Его призыв поддержал вице-спикер парламента Александр Слусарь, который отметил, что проект госбюджета, созданный кабмином, "сделает народ нищим".Поскольку Молдавия – парламентская республика, президент не может отправить в отставку премьера и распустить парламент. Поэтому сторонники Санду настаивают на добровольном уходе премьера, чтобы спровоцировать перевыборы парламента.Парламент Молдавии на этой неделе урезал полномочия президента, выведя из-под управления главы республики Службу информации и безопасности. Санду назвала этой действия "попыткой узурпации власти" со стороны действующего президента Игоря Додона и поддерживающей его партии социалистов, решение опротестовано в Конституционном суде. Помимо этого, оппозиционные партии осудили принятие в первом чтении проекта госбюджета (его назвали "антинародным"), снятие запрета на ограничение вещания российских телеканалов, возвращение русскому языку особого статуса. Оппозицию возмутил и отказ парламента передать территорию бывшего республиканского стадиона под строительство посольства США. Все эти решения также опротестованы в КС.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.
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президентские выборы в молдавии, майя санду, игорь додон, молдавия, сша, в мире
КИШИНЕВ, 6 дек – РИА Новости.
Сторонники избранного президента Молдавии Майя Санду
в воскресенье вышли на антиправительственный протест в центре Кишинева, их цель – добиться отставки кабмина и потребовать проведения досрочных выборов парламента, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Санду обратилась к жителям Молдавии
с призывом выйти на протест, чтобы добиться отставки кабмина, не справляющегося, как она считает, с санитарным и экономическим кризисом, и потребовать проведения досрочных выборов парламента. О своей готовности принять участие в протесте сообщили лидеры многих оппозиционных партий.
Сторонники Санду стали собираться на площади перед зданием правительства с 10 утра (11 часов мск), большинство принесли с собой флаги Молдавии. Движение в центре Кишинева заблокировано. Собравшиеся приехали в Кишинев из разных районов страны.
"Мы пришлю сюда, что бы сказать, что воры должны сидеть в тюрьме, что правительство должно уйти в отставку, что мы готовы отстаивать голоса, отданные 15 ноября за президента Майю Санду", - говорят организаторы со сцены.
Сторонники избранного президента Молдавии Майи Санду на протесте в воскресенье требуют, чтобы премьер Ион Кику добровольно ушел в отставку и спровоцировал тем самым проведение досрочных выборов парламента.
Сторонники Санду, а также представители разных политформирований собрались в воскресенье на площади перед зданием правительства. Они заблокировали движение в центре молдавской столицы, здание кабмина оцеплено полицией. С собой люди принесли флаги Молдавии, плакаты, при помощи которых призывают отправить в отставку премьера Иона Кику и посадить действующего президента Игоря Додона за коррупцию.
"Люди должны проснуться и потребовать проведения досрочных выборов парламента, для этого есть очень простой вариант: глава правительства должен доказать, что он мужчина и уйти в отставку", - заявил вице-председатель партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу.
Его призыв поддержал вице-спикер парламента Александр Слусарь, который отметил, что проект госбюджета, созданный кабмином, "сделает народ нищим".
Поскольку Молдавия – парламентская республика, президент не может отправить в отставку премьера и распустить парламент. Поэтому сторонники Санду настаивают на добровольном уходе премьера, чтобы спровоцировать перевыборы парламента.
Парламент Молдавии на этой неделе урезал полномочия президента, выведя из-под управления главы республики Службу информации и безопасности. Санду назвала этой действия "попыткой узурпации власти" со стороны действующего президента Игоря Додона
и поддерживающей его партии социалистов, решение опротестовано в Конституционном суде. Помимо этого, оппозиционные партии осудили принятие в первом чтении проекта госбюджета (его назвали "антинародным"), снятие запрета на ограничение вещания российских телеканалов, возвращение русскому языку особого статуса. Оппозицию возмутил и отказ парламента передать территорию бывшего республиканского стадиона под строительство посольства США
. Все эти решения также опротестованы в КС.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.