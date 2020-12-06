https://ria.ru/20201206/prazdnik-1587870723.html

Названа сумма, которую россияне готовы потратить на новогодние праздники

Названа сумма, которую россияне готовы потратить на новогодние праздники

Абсолютное большинство россиян готовы потратить на празднование Нового года, в том числе на подарки и праздничный стол, не более 15 тысяч рублей, следует из... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T09:18

2020-12-06T09:18

2020-12-06T13:50

россия

новый год

общество

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Абсолютное большинство россиян готовы потратить на празднование Нового года, в том числе на подарки и праздничный стол, не более 15 тысяч рублей, следует из исследования сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia, которое имеется в распоряжении РИА Новости."Для 30% респондентов предполагаемый размер трат на подарки, новогодний стол и прочее не превышает десять тысяч рублей. Еще 38% опрошенных ориентируются на сумму 10-15 тысяч рублей", — выяснили аналитики.Около 18% россиян планирует ограничить свои "новогодние" траты в 15-20 тысяч рублей, а 10% респондентов готовы потратить на праздник свыше 20 тысяч рублей. При этом остальные 4% россиян не планируют выделять на эти цели из бюджета какие-либо средства вообще.Одним из основных атрибутов Нового года являются подарки. Россияне в этом году чаще всего будут вручать их родителям и супругам: первым готовят сюрпризы 64% опрошенных, вторым — 63%. Далее с небольшим отставанием следуют дети — 55%, а на четвертом месте оказались подарки самим себе — этот вариант набрал 42%. А вот друзья и коллеги оказались здесь в меньшинстве — эти варианты набрали 25% и 8% соответственно.Среди того, что именно планируется подарить, опрошенные чаще всего указывали товары из таких категорий, как электроника — 18%, техника для дома — 17% и парфюмерия или косметика — 15%. Далее следуют различные онлайн-курсы (14%), инвентарь для домашних занятий спортом (13%), настольные игры (7%), подписки на онлайн музыкальные, книжные или видеосервисы (7%), ювелирные изделия (5%), съедобные сладкие подарки (4%)."События текущего года отразились на праздничных планах граждан. На фоне сокращения доходов и сохраняющейся неопределенности многие предпочли не тратиться на подарки друзьям и коллегам. Что касается непосредственно самих подарков, то, наряду с традиционными презентами, фигурирующими из года в год, также набирают популярность товары, спрос на которые вырос в связи с пандемией: онлайн-курсы, подписки на различные сервисы и прочее. У людей выработались новые привычки, следовательно, для них теперь актуальны новые категории подарков", — прокомментировала гендиректор компании Ирина Хорошко.Компания с 25 ноября по 2 декабря опросила совершеннолетних граждан из различных регионов России. Итоговое исследование включает в себя ответы более 20 тысяч человек.

https://ria.ru/20201202/korporativ-1587269254.html

https://ria.ru/20201202/tseny-1587267878.html

https://ria.ru/20201201/dekor-1587080617.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новый год, общество