https://ria.ru/20201206/pozhar-1587873080.html

В Нижегородской области ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в доме

В Нижегородской области ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в доме

Три человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T09:50

2020-12-06T09:50

2020-12-06T09:53

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС.Сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном жилом доме на улице Гражданской в городе Семенове поступило в воскресенье в 02.57."На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение надворных построек, в доме создалось сильное задымление. В 03.27 пожар локализован на площади 60 квадратных метров, в 03.44 было ликвидировано открытое горение, в 05.34 - ликвидация последствий пожара. Погибли 3 человека - мужчина, женщина и ребёнок 2013 года рождения", - говорится в сообщении регионального МЧС.Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении.

https://ria.ru/20201206/pozhar-1587871869.html

нижегородская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия