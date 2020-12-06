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Синоптики предупредили о циклонах в некоторых регионах на Новый год
Синоптики предупредили о циклонах в некоторых регионах на Новый год
Север европейской части России, центральные регионы, Приморье и тихоокеанское побережье во второй половине декабря будут во власти циклонов, из-за чего в этих... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T19:07
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россия
погода
центр "фобос"
общество
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Север европейской части России, центральные регионы, Приморье и тихоокеанское побережье во второй половине декабря будут во власти циклонов, из-за чего в этих регионах погода будет теплее обычного. Об этом сообщили синоптики из центра погоды "Фобос".В зоне холодной температурной аномалии, отмечают специалисты, окажутся юг Русской равнины, Урала, Сибири и большая часть Дальнего Востока. В частности, в сибирском регионе средняя температура в период новогодних праздников может оказаться на пять и более градусов ниже нормы.Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что к Новому году высота снежного покрова в столице может достичь 13 сантиметров, а температура в последнюю декаду декабря будет колебаться от минус шести до 11 градусов ниже нуля.
https://ria.ru/20201204/pogoda-1587600254.html
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россия, погода, центр "фобос", общество

Синоптики предупредили о циклонах в некоторых регионах на Новый год

19:07 06.12.2020 (обновлено: 22:35 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУкрашение новогодней елки на Соборной площади Кремля
Украшение новогодней елки на Соборной площади Кремля - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Север европейской части России, центральные регионы, Приморье и тихоокеанское побережье во второй половине декабря будут во власти циклонов, из-за чего в этих регионах погода будет теплее обычного. Об этом сообщили синоптики из центра погоды "Фобос".
В зоне холодной температурной аномалии, отмечают специалисты, окажутся юг Русской равнины, Урала, Сибири и большая часть Дальнего Востока.
Женщина с коляской гуляет по набережной в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 03:35
В ряде регионов Европейской России ожидается аномальный холод
В частности, в сибирском регионе средняя температура в период новогодних праздников может оказаться на пять и более градусов ниже нормы.
Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что к Новому году высота снежного покрова в столице может достичь 13 сантиметров, а температура в последнюю декаду декабря будет колебаться от минус шести до 11 градусов ниже нуля.
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