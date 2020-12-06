https://ria.ru/20201206/pogoda-1587922753.html
Синоптики предупредили о циклонах в некоторых регионах на Новый год
Синоптики предупредили о циклонах в некоторых регионах на Новый год
Север европейской части России, центральные регионы, Приморье и тихоокеанское побережье во второй половине декабря будут во власти циклонов, из-за чего в этих... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T19:07
2020-12-06T19:07
2020-12-06T22:35
россия
погода
центр "фобос"
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156272/27/1562722798_0:137:3072:1865_1400x0_80_0_0_2ac405405c40c28b011f93edddde300c.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Север европейской части России, центральные регионы, Приморье и тихоокеанское побережье во второй половине декабря будут во власти циклонов, из-за чего в этих регионах погода будет теплее обычного. Об этом сообщили синоптики из центра погоды "Фобос".В зоне холодной температурной аномалии, отмечают специалисты, окажутся юг Русской равнины, Урала, Сибири и большая часть Дальнего Востока. В частности, в сибирском регионе средняя температура в период новогодних праздников может оказаться на пять и более градусов ниже нормы.Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что к Новому году высота снежного покрова в столице может достичь 13 сантиметров, а температура в последнюю декаду декабря будет колебаться от минус шести до 11 градусов ниже нуля.
https://ria.ru/20201204/pogoda-1587600254.html
https://ria.ru/20201203/pogoda-1587520678.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156272/27/1562722798_106:0:2837:2048_1400x0_80_0_0_4a183f091e1ad662815b73fbc000db1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, погода, центр "фобос", общество