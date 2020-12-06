https://ria.ru/20201206/pogoda-1587922753.html

Синоптики предупредили о циклонах в некоторых регионах на Новый год

Синоптики предупредили о циклонах в некоторых регионах на Новый год

Север европейской части России, центральные регионы, Приморье и тихоокеанское побережье во второй половине декабря будут во власти циклонов, из-за чего в этих... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T19:07

2020-12-06T19:07

2020-12-06T22:35

россия

погода

центр "фобос"

общество

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Север европейской части России, центральные регионы, Приморье и тихоокеанское побережье во второй половине декабря будут во власти циклонов, из-за чего в этих регионах погода будет теплее обычного. Об этом сообщили синоптики из центра погоды "Фобос".В зоне холодной температурной аномалии, отмечают специалисты, окажутся юг Русской равнины, Урала, Сибири и большая часть Дальнего Востока. В частности, в сибирском регионе средняя температура в период новогодних праздников может оказаться на пять и более градусов ниже нормы.Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что к Новому году высота снежного покрова в столице может достичь 13 сантиметров, а температура в последнюю декаду декабря будет колебаться от минус шести до 11 градусов ниже нуля.

https://ria.ru/20201204/pogoda-1587600254.html

https://ria.ru/20201203/pogoda-1587520678.html

россия

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россия, погода, центр "фобос", общество