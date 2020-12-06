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В Петербурге арестовали убившего бабушку подростка
В Петербурге арестовали убившего бабушку подростка
Шестнадцатилетний подросток, обвиняемый в убийстве своей 71-летней бабушки в Петербурге, арестован на два месяца по решению суда, сообщили в объединенной... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T16:14
2020-12-06T16:15
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток, обвиняемый в убийстве своей 71-летней бабушки в Петербурге, арестован на два месяца по решению суда, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.Третьего декабря в квартире одного из домов по проспекту Юрия Гагарина ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 16-летний подросток нанес ножом удары своей бабушке 1949 года рождения, которая скончалась на месте происшествия.По данным СК, подросток сам пришел в полицию на следующий день после преступления.По информации пресс-службы судов, он полностью признал свою вину.
https://ria.ru/20201206/ubiystvo-1587878553.html
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге арестовали убившего бабушку подростка

16:14 06.12.2020 (обновлено: 16:15 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток, обвиняемый в убийстве своей 71-летней бабушки в Петербурге, арестован на два месяца по решению суда, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Московский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в убийстве бабушки", - говорится в сообщении пресс-службы судов.

Следователи на одном из участков СНТ Малахит в городском округе Волоколамск в Московской области - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
10:55
СК просит арестовать подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске
Третьего декабря в квартире одного из домов по проспекту Юрия Гагарина ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 16-летний подросток нанес ножом удары своей бабушке 1949 года рождения, которая скончалась на месте происшествия.
По данным СК, подросток сам пришел в полицию на следующий день после преступления.
По информации пресс-службы судов, он полностью признал свою вину.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
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