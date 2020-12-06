https://ria.ru/20201206/podrostok-1587906718.html

В Петербурге арестовали убившего бабушку подростка

В Петербурге арестовали убившего бабушку подростка

Шестнадцатилетний подросток, обвиняемый в убийстве своей 71-летней бабушки в Петербурге, арестован на два месяца по решению суда, сообщили в объединенной... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T16:14

2020-12-06T16:14

2020-12-06T16:15

россия

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_fedec74cf07c5d77121b7746499e5c86.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток, обвиняемый в убийстве своей 71-летней бабушки в Петербурге, арестован на два месяца по решению суда, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.Третьего декабря в квартире одного из домов по проспекту Юрия Гагарина ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 16-летний подросток нанес ножом удары своей бабушке 1949 года рождения, которая скончалась на месте происшествия.По данным СК, подросток сам пришел в полицию на следующий день после преступления.По информации пресс-службы судов, он полностью признал свою вину.

https://ria.ru/20201206/ubiystvo-1587878553.html

https://ria.ru/20201205/arest-1587830726.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия