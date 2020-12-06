https://ria.ru/20201206/pentagon-1587861377.html

Пентагон отрицает блокировку назначенцам Байдена доступа в свои структуры

Пентагон отрицает блокировку назначенцам Байдена доступа в свои структуры

Пентагон отрицает, что блокирует доступ в структуры агентства назначенцам Джо Байдена, избранного, по предварительным данным, президентом США. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T01:19

2020-12-06T01:19

2020-12-06T01:19

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

министерство обороны сша

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:158:1581:1047_1400x0_80_0_0_2d2d24b1b52442815679200f532d7435.jpg

ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Пентагон отрицает, что блокирует доступ в структуры агентства назначенцам Джо Байдена, избранного, по предварительным данным, президентом США.В другом заявлении Пентагон сообщил, что провел уже десятки встреч с командой Байдена и запланировал еще "много десятков", а также предоставил тысячи страниц документов, включая секретные.Ранее СМИ писали, что переходному штабу Байдена заблокировали доступ к структурам военной разведки, сославшись на процессуальные вопросы.Президент США Дональд Трамп не признает поражение на выборах, однако заявил, что распорядился начать процедуру передачи власти Байдену.

https://ria.ru/20201203/ugrozy-1587577157.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире