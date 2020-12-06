https://ria.ru/20201206/pentagon-1587861377.html
Пентагон отрицает блокировку назначенцам Байдена доступа в свои структуры
Пентагон отрицает блокировку назначенцам Байдена доступа в свои структуры
Пентагон отрицает, что блокирует доступ в структуры агентства назначенцам Джо Байдена, избранного, по предварительным данным, президентом США. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T01:19
2020-12-06T01:19
2020-12-06T01:19
выборы президента сша — 2020
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Пентагон отрицает, что блокирует доступ в структуры агентства назначенцам Джо Байдена, избранного, по предварительным данным, президентом США.В другом заявлении Пентагон сообщил, что провел уже десятки встреч с командой Байдена и запланировал еще "много десятков", а также предоставил тысячи страниц документов, включая секретные.Ранее СМИ писали, что переходному штабу Байдена заблокировали доступ к структурам военной разведки, сославшись на процессуальные вопросы.Президент США Дональд Трамп не признает поражение на выборах, однако заявил, что распорядился начать процедуру передачи власти Байдену.
https://ria.ru/20201203/ugrozy-1587577157.html
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дональд трамп, министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире