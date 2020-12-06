Главврач Филатовской больницы назвал сроки окончания пандемии

"Ближе, наверное, к лету 2021 года какое-то ослабление. Ну, я так думаю. Потому что если мы уже начинаем вакцинировать, люди еще болеют, уже довольно-таки приличная часть соприкоснется с этим вирусом, поэтому, я думаю, к окончанию 21 года коронавирусная инфекция должна отступить", - сказал Вечорко в эфире канала "Россия 1", отвечая на вопрос о возможных сроках окончания пандемии COVID-19 в стране.