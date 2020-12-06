https://ria.ru/20201206/pandemiya--1587900814.html
Главврач Филатовской больницы назвал сроки окончания пандемии
Главврач Филатовской больницы назвал сроки окончания пандемии
Пандемия новой коронавирусной инфекции в России может отступить в конце следующего года, считает главный врач московской городской клинической больницы №15... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T15:06
2020-12-06T15:06
2020-12-06T15:06
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
коронавирус в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586750333_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_fe6e48f01e4aaf8170c19b06259517db.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 дек - РИА Новости. Пандемия новой коронавирусной инфекции в России может отступить в конце следующего года, считает главный врач московской городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201206/vaktsiny-1587876059.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586750333_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_cdb87789e4fdf4742609d7c4578c8182.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий вечорко, коронавирус в россии, общество