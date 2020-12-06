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Главврач Филатовской больницы назвал сроки окончания пандемии
Главврач Филатовской больницы назвал сроки окончания пандемии
Пандемия новой коронавирусной инфекции в России может отступить в конце следующего года, считает главный врач московской городской клинической больницы №15... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T15:06
2020-12-06T15:06
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
коронавирус в россии
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 дек - РИА Новости. Пандемия новой коронавирусной инфекции в России может отступить в конце следующего года, считает главный врач московской городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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валерий вечорко, коронавирус в россии, общество

Главврач Филатовской больницы назвал сроки окончания пандемии

15:06 06.12.2020
 
© РИА НовостиМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 дек - РИА Новости. Пандемия новой коронавирусной инфекции в России может отступить в конце следующего года, считает главный врач московской городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко.

"Ближе, наверное, к лету 2021 года какое-то ослабление. Ну, я так думаю. Потому что если мы уже начинаем вакцинировать, люди еще болеют, уже довольно-таки приличная часть соприкоснется с этим вирусом, поэтому, я думаю, к окончанию 21 года коронавирусная инфекция должна отступить", - сказал Вечорко в эфире канала "Россия 1", отвечая на вопрос о возможных сроках окончания пандемии COVID-19 в стране.

Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоКоронавирус в РоссииОбщество
 
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