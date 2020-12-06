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В Новосибирске проверят столовую гимназии, где отравились семь учеников
В Новосибирске проверят столовую гимназии, где отравились семь учеников
Роспотребнадзор проведет проверку в гимназии Новосибирска, где семь школьников обратились в больницы с симптомами отравления, сообщил министр образования... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T12:17
2020-12-06T12:17
2020-12-06T12:17
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 6 дек – РИА Новости. Роспотребнадзор проведет проверку в гимназии Новосибирска, где семь школьников обратились в больницы с симптомами отравления, сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.Ранее местный новостной сайт ngs.ru со ссылкой на родителей учеников начальных классов гимназии №13 в Центральном районе Новосибирска написал о массовом отравлении детей. По данным издания, родители связывают плохое самочувствие детей с посещением школьной столовой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новосибирск, происшествия