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В Новосибирске проверят столовую гимназии, где отравились семь учеников
В Новосибирске проверят столовую гимназии, где отравились семь учеников
Роспотребнадзор проведет проверку в гимназии Новосибирска, где семь школьников обратились в больницы с симптомами отравления, сообщил министр образования... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T12:17
2020-12-06T12:17
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 6 дек – РИА Новости. Роспотребнадзор проведет проверку в гимназии Новосибирска, где семь школьников обратились в больницы с симптомами отравления, сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.Ранее местный новостной сайт ngs.ru со ссылкой на родителей учеников начальных классов гимназии №13 в Центральном районе Новосибирска написал о массовом отравлении детей. По данным издания, родители связывают плохое самочувствие детей с посещением школьной столовой.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новосибирск, происшествия

В Новосибирске проверят столовую гимназии, где отравились семь учеников

12:17 06.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник школьной столовой
Сотрудник школьной столовой - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 6 дек – РИА Новости. Роспотребнадзор проведет проверку в гимназии Новосибирска, где семь школьников обратились в больницы с симптомами отравления, сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.
Ранее местный новостной сайт ngs.ru со ссылкой на родителей учеников начальных классов гимназии №13 в Центральном районе Новосибирска написал о массовом отравлении детей. По данным издания, родители связывают плохое самочувствие детей с посещением школьной столовой.
"За помощью обратилось в медучреждения семь человек. Комиссия провела проверку, однако нарушения не были зафиксированы. Качество продуктов будут проверять работники Роспотребнадзора", - привела РИА Новости слова Федорчука пресс-служба областного правительства.
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)НовосибирскПроисшествия
 
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